¿La pelea del año? Brandon Figueroa noquea a Nick Ball y se convierte en campeón pluma de la AMB

En una de las noches más emocionantes del año para el boxeo mundial, Brandon Figueroa protagonizó una remontada épica para coronarse nuevo campeón pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) tras vencer por nocaut en el duodécimo asalto al hasta entonces monarca, Nick Ball, en el M&S Bank Arena de Liverpool.

Brandon Figueroa como nuevo campeón pluma de la AMB l AP

La pelea, que había sido muy pareja y claramente ventilada ronda por ronda, parecía encaminada a decidirse en las tarjetas de los jueces, con el local Ball imponiendo su ritmo en buena parte del combate ante su afición. Sin embargo, Figueroa nunca bajó los brazos y fue construyendo su oportunidad conforme avanzaban los asaltos.

Todo cambió apenas 32 segundos del asalto final, cuando Figueroa conectó un potente gancho de izquierda que mandó a Ball al tapiz, desatando un momento dramático que rompió el control que el británico había ejercido hasta entonces.

Aunque Ball logró levantarse tras la cuenta, Figueroa presionó con una ráfaga de golpes que empujaron al campeón hacia las cuerdas, obligando al árbitro a detener la pelea y declarar el triunfo por nocaut. Con ello, Figueroa culminó una de las remontadas más espectaculares del año en el boxeo.

Golpe seco de Brandon Figueroa sobre Ball l AP

Se acabó el invicto de Ball

La victoria no solo significó el título, sino también el fin del invicto profesional de Ball, que antes de la pelea acumulaba 24 peleas sin derrotas y había defendido seis veces su corona mundial y de paso fue destronado en peso pluma.

Figueroa, conocido como “The Heartbreaker”, mejora así su récord y se convierte en triple campeón mundial, un logro notable que lo reafirma como una de las figuras más consistentes del boxeo en las 126 libras.

Brandon Figueroa manda a la lona a Ball l AP

¿Cómo fueron las reacciones?

El triunfo de Figueroa también generó reacciones intensas fuera del ring: el entrenador del peleador y expertos destacaron la valentía del estadounidense por ir al territorio del rival y mantener la agresividad necesaria para voltear un combate que se tornaba difícil.

Ahora, con el cinturón pluma de la AMB al hombro, Figueroa ha expresado su intención de buscar unificación de títulos y regresos a Estados Unidos para defender su corona ante los mejores de la división, mientras que Ball es aclamado por su valentía y ya recibe mensajes de apoyo para regresar más fuerte.