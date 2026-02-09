Bad Bunny hace historia en el medio tiempo del Super Bowl 60 con una fiesta latina

El medio tiempo del Super Bowl 60 marcó un momento sin precedentes en la historia del evento deportivo más visto del mundo. Bad Bunny tomó el escenario como el primer artista latino y de habla hispana en encabezar el show en solitario, dando inicio a una presentación que celebró la cultura latina de principio a fin.

El espectáculo arrancó con fuerza cuando el cantante puertorriqueño interpretó “Tití me preguntó”, acompañado de una escenografía que incluyó su ya icónica casita rosa y múltiples guiños a la identidad latinoamericana. A este arranque le siguieron temas como “Yo perreo sola” y “Safaera”, encendiendo al público con una mezcla de baile, color y energía urbana.

Lady Gaga fue la primera invitada sorpresa del medio tiempo junto a Bad Bunny./ AFP

Desde los primeros minutos, la producción dejó claro el enfoque del show: una fiesta latina representada por un desfile visual de banderas de distintos países de América Latina, reforzando el mensaje de diversidad y orgullo cultural en uno de los escenarios más influyentes del mundo.

La primera invitada sorpresa de la noche fue Lady Gaga, quien apareció en el escenario para interpretar “Die With a Smile”, fusionada con ritmos latinos que sorprendieron al público. Más adelante, ambos artistas compartieron escena al ritmo de “Baile inolvidable”, en un segmento que recreó una boda latina, llena de simbolismos culturales y referencias festivas.

El segundo gran invitado fue Ricky Martin, quien se sumó al espectáculo para interpretar “Lo que le pasó a Hawaii”, aportando un momento cargado de emoción y nostalgia. Su aparición fue celebrada como un puente entre generaciones de artistas puertorriqueños que han marcado la música a nivel mundial.

Ricky Martin apareció como invitado especial en la fiesta latina del Super Bowl 60./ AFP

Durante el show, Bad Bunny mantuvo una narrativa clara: bailar, celebrar y reivindicar la cultura latina sin concesiones. Coreografías multitudinarias, referencias visuales a la vida cotidiana caribeña y una puesta en escena dinámica acompañaron cada canción.

La presentación de Bad Bunny llegó en un momento clave, no solo por su enorme popularidad global, sino también por el contexto político en Estados Unidos. El artista ha sido una voz constante en la defensa de las causas boricuas y latinas, lo que ha generado tensión con sectores conservadores y con la administración de Donald Trump.

Aun así, el show evitó discursos explícitos y apostó por un mensaje visual y musical contundente: la presencia latina es parte central de la cultura estadounidense actual. La respuesta del público y la expectativa de romper récords de audiencia confirmaron el impacto del espectáculo.

El medio tiempo del Super Bowl 60 fue celebrado como un momento histórico para la música latina./ AFP

El medio tiempo del Super Bowl 60 no solo fue un show musical, sino una declaración cultural. Con invitados de talla internacional, ritmos latinos y una identidad clara, Bad Bunny transformó el escenario en una celebración colectiva, marcando un antes y un después en la historia del Super Bowl.