Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Casita de Bad Bunny y artistas invitados marcan el medio tiempo del Super Bowl 60

El show abrió con “Tití me preguntó”, seguido por una secuencia de temas que mantuvieron la energía del estadio y de la audiencia global./ X:@erikacanulku
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 20:41 - 08 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El medio tiempo del Super Bowl 60 se convirtió en un espectáculo histórico encabezado por Bad Bunny

El medio tiempo del Super Bowl 60 se convirtió en un espectáculo histórico encabezado por Bad Bunny, quien hizo historia al ser el primer artista latino y de habla hispana en liderar el show como solista. La presentación destacó por su fuerte identidad cultural y una puesta en escena cargada de simbolismos.

Uno de los elementos centrales del espectáculo fue la ya icónica casita rosa, utilizada como punto de partida visual del show. Este recurso escénico representó las raíces del artista y funcionó como eje narrativo durante la presentación, conectando con referencias a la vida cotidiana y a la identidad boricua.

Karol G y Cardi B sorprendieron al público con su participación en el show del Super Bowl 60./ X:@KarolGSite

El show abrió con “Tití me preguntó”, seguido por una secuencia de temas que mantuvieron la energía del estadio y de la audiencia global. La producción combinó coreografías multitudinarias, ritmos urbanos y una estética claramente latina que marcó el tono de toda la actuación.

¿Quiénes fueron los artistas invitados al medio tiempo de Bad Bunny?

A lo largo del espectáculo, Bad Bunny estuvo acompañado por invitados especiales que sorprendieron al público. Entre ellos destacó la presencia del actor Pedro Pascal, quien apareció como parte del concepto visual del show, sumando un guiño cinematográfico a la narrativa del espectáculo.

En el ámbito musical, Karol G y Cardi B se sumaron al escenario en momentos clave, aportando fuerza femenina y diversidad sonora al medio tiempo. La participación de Young Miko reforzó la representación de la nueva generación de artistas urbanos, mientras que Jessica Alba tuvo una aparición especial que amplió el alcance mediático del show.

Las apariciones de estos invitados no fueron casuales, sino que formaron parte de una celebración colectiva de la cultura latina y su impacto global. Cada presencia aportó un matiz distinto al espectáculo sin romper la coherencia visual ni musical del show.

Karol G y Cardi B sorprendieron al público con su participación en el show del Super Bowl 60./ RS

Un medio tiempo que celebró la identidad latina

Más allá de la música, el medio tiempo del Super Bowl 60 destacó por el despliegue de banderas de países latinoamericanos, reforzando el mensaje de diversidad e inclusión. El espectáculo evitó discursos directos, pero utilizó símbolos claros para comunicar orgullo cultural y pertenencia.

La presentación de Bad Bunny llegó en un momento de alta visibilidad para la música latina a nivel mundial, lo que convirtió al show en algo más que entretenimiento. El medio tiempo se transformó en una declaración cultural que conectó con millones de espectadores dentro y fuera de Estados Unidos.

Bad Bunny encabezó el medio tiempo del Super Bowl 60 con una puesta en escena cargada de simbolismo latino./ AFP

Con una producción sólida, una narrativa clara y la participación de figuras reconocidas del entretenimiento, el medio tiempo del Super Bowl 60 encabezado por Bad Bunny quedará como uno de los más representativos y comentados en la historia reciente del evento.

La icónica casita rosa fue uno de los elementos visuales más comentados del show de Bad Bunny./ Captura de pantalla
Últimos videos
Lo Último
21:40 ¡CAMPEONES! Seattle Seahawks domina a los Patriots y se coronan en el Super Bowl LX
21:38 “Together We Are America”: el mensaje de Bad Bunny que marcó el Super Bowl LX
21:27 John Sutcliffe al borde de las lágrimas tras el show de Bad Bunny: "Hay que sentirse orgulloso"
21:12 ¡Presencia mexicana! Emiliano Vargas estuvo con Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl
21:04 Donald Trump llama “desastre” al medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl
20:57 ¿Cuándo y dónde ver el Rayadas vs Toluca de la Liga MX Femenil?
20:56 Super Bowl LX: víctimas de Jeffrey Epstein relanzan anuncio para presionar al gobierno de Estados Unidos
20:56 Debieron tirar más memes del show de Bad Bunny en el Super Bowl
20:41 Casita de Bad Bunny y artistas invitados marcan el medio tiempo del Super Bowl 60
20:28 Liga MX: ¿Cuáles son los partidos de la Jornada 6 del Clausura 2026?
Tendencia
1
Empelotados ¡Sin rivalidad! Conductor de Televisa se une en apoyo a Martinoli
2
Futbol Internacional Fidalgo se 'impone' a Obed Vargas: Betis vence al Atlético de Madrid en su visita al Metropolitano
3
Contra Katy Perry envía mensaje a Bad Bunny: “el verdadero sueño americano” rumbo al Super Bowl LX
4
Futbol ¿Adiós Clásico? André Jardine confirmó la situación médica de Zendejas
5
Contra Super Bowl LX: ¡No todo es guacamole! Otras botanas con aguacate para disfrutar del partido
6
Futbol América cerca de llegar a acuerdo con Gabriel Fuentes, según reportes
Te recomendamos
Seattle se corona en el Super Bowl | AP
NFL
08/02/2026
¡CAMPEONES! Seattle Seahawks domina a los Patriots y se coronan en el Super Bowl LX
“Together We Are America”: el mensaje de Bad Bunny que marcó el Super Bowl LX
Contra
08/02/2026
“Together We Are America”: el mensaje de Bad Bunny que marcó el Super Bowl LX
John Sutcliffe al borde de las lágrimas tras el show de Bad Bunny: "Hay que sentirse orgulloso"
NFL
08/02/2026
John Sutcliffe al borde de las lágrimas tras el show de Bad Bunny: "Hay que sentirse orgulloso"
¡Presencia mexicana! Emiliano Vargas estuvo con Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl
NFL
08/02/2026
¡Presencia mexicana! Emiliano Vargas estuvo con Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl
Donald Trump llama “desastre” al medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl
Contra
08/02/2026
Donald Trump llama “desastre” al medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl
¿Cuándo y dónde ver el Rayadas vs Toluca de la Liga MX Femenil?
Futbol
08/02/2026
¿Cuándo y dónde ver el Rayadas vs Toluca de la Liga MX Femenil?