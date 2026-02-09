Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Bad Bunny rompe el Super Bowl con show lleno de simbolismos que solo los latinos podrán entender

Las canciones del artista fueron vestidas con escenas de la vida diaria de América Latina / Especial
Jorge Reyes
Jorge Reyes 21:45 - 08 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Desde una familia unida, pasando por un puesto tacos y hasta quedarte dormido en una fiesta

Bad Bunny no solo cantó, sino que habló por millones. En un espectáculo que ya está dando la vuelta al mundo, el conejo malo transformó el show de medio tiempo del Super Bowl en una carta de amor (y protesta) para toda América Latina.

Desde ‘La casita’, el escenario que lo acompañó durante su gira internacional, Benito Martínez dio una cátedra de identidad latina al interpretar sus mayores éxitos como Tití me preguntó, El Apagón, Mónaco y Baile inolvidable, acompañado de una potente carga visual que solo alguien con raíces latinas podría descifrar.

Los mensajes de la familia latina estuvieron presentes en el show de medio tiempo / Especial

Lo que vive todos los días un latino

El show arrancó con el puertorriqueño caminando por un campo de caña de azúcar, escenario que evocó la historia laboral de Puerto Rico y de muchos países latinoamericanos, donde el campesino es indispensable, interactuando con personajes que representaban a migrantes, vendedores ambulantes y trabajadores.

Entre los detalles más comentados estuvo un carrito de raspados con banderas de México y Cuba, un negocio de uñas, tacos, panoramas que vemos todos los días por la calles de cualquier país de norte, centro y sur del continente.

Las referencias gráficas tuvieron más peso que cualquier otro mensaje político / Especial

Sin duda un niño dormido sobre tres sillas, es la imagen que miles de usuarios identificaron como “la infancia latina en cada fiesta familiar”. Ya que es clásico que los menores se queden dormidos en lo que los adultos siguen bailando hasta el amanecer.

Latinos trabajadores 

Pero la escena más poderosa llegó cuando Bad Bunny subió a un poste de luz mientras rapeaba “ahora todos quieren ser latinos, pero les falta sazón”, culminando con la simulación de una explosión de transformador. Internet lo interpretó como una metáfora perfecta de la precariedad eléctrica en muchas regiones latinas… y del ‘apagón’ cultural que sufren quienes no entienden la esencia del barrio.

La gente trabajadora latina fue muy marcada en todo el espectáculo / AP

La lucha contra el ICE

El momento más simbólico fue cuando un niño miraba la televisión con el discurso de Bad Bunny en los Grammy, donde pidió a ICE dejar de acosar a latinos. Después, el propio Benito aparece en escena y le entrega el premio al menor, un guiño que algunos usuarios identificaron con Liam Conejo Ramos, niño de 6 años cuya detención por ICE se volvió viral.

El broche final fue un mensaje que derribó fronteras. “God bless America”, dijo Bad Bunny, y enseguida nombró a todos los países de América, dejando claro que el continente es uno solo, aunque algunos se lo quieran apropiar.

Con esto, Bad Bunny puso a bailar al mundo, sí, pero también lo hizo pensar. Y eso… no lo hace cualquiera.

Al pequeño que le regalan el Grammy, lo relacionan con Liam Conejo Ramos, el niño que fue arrestado por el ICE / Especial
Últimos videos
Lo Último
23:30 Portada RÉCORD 9 de febrero de 2026
23:14 Show de medio tiempo de Bad Bunny es el más visto en la historia del Super Bowl
23:12 "Orgulloso de ser latino": La reacción de Checo Pérez al presentar el Cadillac CA01 en F1
23:04 ¡Los más perdedores! Tras caer en el Super Bowl LX los Patriots hacen historia
22:50 Bad Bunny en el Super Bowl: palmeras vivientes, miles de fuegos artificiales y un esfuerzo sobrehumano
22:41 Lewis Hamilton 'confirmó' su relación tras aparecer con Kim Kardashian en el Super Bowl
22:35 Boda real en el show de medio tiempo de Bad Bunny: Esta es la historia
22:30 NFL: Todos los Campeones en la historia del Super Bowl
22:15 Super Bowl LX: Estos son los títulos de los Seattle Seahawks tras vencer a los New England Patriots
22:13 Bad Bunny aparece con mensaje oculto en su jersey: ¿qué significa "Ocasio 64"?
Tendencia
1
Empelotados ¡Sin rivalidad! Conductor de Televisa se une en apoyo a Martinoli
2
Futbol Internacional Fidalgo se 'impone' a Obed Vargas: Betis vence al Atlético de Madrid en su visita al Metropolitano
3
Contra Katy Perry envía mensaje a Bad Bunny: “el verdadero sueño americano” rumbo al Super Bowl LX
4
Futbol ¿Adiós Clásico? André Jardine confirmó la situación médica de Zendejas
5
Contra Super Bowl LX: ¡No todo es guacamole! Otras botanas con aguacate para disfrutar del partido
6
Futbol América cerca de llegar a acuerdo con Gabriel Fuentes, según reportes
Te recomendamos
Portada RÉCORD 9 de febrero de 2026 | RÉCORD
Portada del día
08/02/2026
Portada RÉCORD 9 de febrero de 2026
Show de medio tiempo de Bad Bunny es el más visto en la historia del Super Bowl
Contra
08/02/2026
Show de medio tiempo de Bad Bunny es el más visto en la historia del Super Bowl
"Orgulloso de ser latino": La reacción de Checo Pérez al presentar el Cadillac CA01 en F1
Fórmula 1
08/02/2026
"Orgulloso de ser latino": La reacción de Checo Pérez al presentar el Cadillac CA01 en F1
Patriots son el equipo con más derrotas | AP
NFL
08/02/2026
¡Los más perdedores! Tras caer en el Super Bowl LX los Patriots hacen historia
Bad Bunny en el Super Bowl: palmeras vivientes, miles de fuegos artificiales y un esfuerzo sobrehumano
Contra
08/02/2026
Bad Bunny en el Super Bowl: palmeras vivientes, miles de fuegos artificiales y un esfuerzo sobrehumano
Lewis Hamilton 'confirmó' su relación tras aparecer con Kim Kardashian en el Super Bowl
Fórmula 1
08/02/2026
Lewis Hamilton 'confirmó' su relación tras aparecer con Kim Kardashian en el Super Bowl