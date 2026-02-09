¿Bad Bunny entregó su Grammy al niño Liam Conejo Ramos en el Super Bowl LX? Aquí la verdad

El show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX estuvo cargado de referencias latinas. Una de las escenas que más dio de qué hablar fue cuando el cantante entregó su recién ganado Premio Grammy a un niño, gesto que muchos interpretaron como un guiño a Liam Conejo Ramos, el niño ecuatoriano de cinco años que fue detenido junto a su padre por agentes del ICE en Minneapolis, semanas atrás.

Bad Bunny entrega un Grammy a un niño en pleno Super Bowl

Justo después de interpretar la canción NUEVAYoL, el artista puertorriqueño se acercó a un niño que observaba el espectáculo junto a sus padres, le entregó uno de los tres Premios Grammy que ganó la semana pasada y le dijo: “Yo sí creo en ti”. La escena fue celebrada por el público y rápidamente se viralizó en redes sociales.

¿Era Liam Conejo Ramos, el niño detenido por el ICE?

Para muchos usuarios, el gesto fue interpretado como una referencia directa a Liam Conejo Ramos, el niño ecuatoriano que presuntamente fue utilizado como anzuelo para que agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) detuvieran a él y a su padre el 20 de enero, cuando regresaban de la escuela a su casa en Minneapolis.

El caso de Liam Conejo Ramos

Tras permanecer dos semanas detenidos en un centro migratorio de Dilley, Texas, un juez federal ordenó la liberación del menor y su padre, permitiéndoles regresar a su hogar en Minneapolis. Ambos permanecen a la espera de que se resuelvan sus solicitudes de asilo en Estados Unidos.

El mensaje migratorio de Bad Bunny

La teoría de que Liam participaría en el show tomó fuerza debido a que, apenas una semana antes, Bad Bunny criticó duramente a las autoridades migratorias durante su discurso al recibir un Premio Grammy.

En aquella ocasión, el cantante lanzó la frase “ICE Out” y exigió un trato digno para los latinos que viven en Estados Unidos: “No somos animales. No somos extraños. Somos humanos”, expresó.

El niño del show era un actor

Sin embargo, pese a la especulación en redes sociales, se confirmó que el niño que recibió el Grammy no era Liam Conejo Ramos.

Se trató de un actor estadounidense, de nombre Lincoln Fox, quien incluso agradeció a Bad Bunny a través de su cuenta de Instagram por permitirle participar en el espectáculo. “Recordaré este día para siempre. Fue un verdadero honor”, escribió.

