Contra

Brandi Carlile quién es la cantante que cantó “America the Beautiful” antes del Super Bowl

Brandi Carlile fue la encargada de interpretar “America the Beautiful” antes del Super Bowl 2026./ AP
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 19:06 - 08 febrero 2026
La interpretación de Carlile formó parte del protocolo previo al partido, un momento que tradicionalmente rinde homenaje a los valores culturales y musicales del país

Previo al arranque del Super Bowl 2026, la ceremonia musical estuvo marcada por la participación de Brandi Carlile, quien fue la responsable de interpretar el tema “America the Beautiful”, una de las piezas más emblemáticas en los eventos deportivos de Estados Unidos. Su presentación destacó por el tono emotivo y la fuerza vocal que la caracteriza.

La música volvió a ser protagonista en la antesala del Super Bowl con una interpretación solemne./ AP

La interpretación de Carlile formó parte del protocolo previo al partido, un momento que tradicionalmente rinde homenaje a los valores culturales y musicales del país. Su actuación fue recibida con atención por el público presente y por millones de espectadores que siguieron la transmisión a nivel internacional.

¿Quién es Brandi Carlile, la voz de “America the Beautiful”?

Brandi Carlile es una cantante, compositora y productora estadounidense con una sólida trayectoria en géneros como el folk, rock y country. A lo largo de su carrera ha sido reconocida por su potente voz y por letras que abordan temas sociales, personales y culturales, lo que la ha convertido en una figura respetada dentro de la industria musical.

La artista cuenta con múltiples premios y nominaciones, y ha colaborado con importantes figuras de la música internacional. Su participación en el Super Bowl 2026 refuerza su perfil como una intérprete capaz de asumir momentos solemnes y de alto impacto simbólico.

La interpretación de “America the Beautiful” formó parte del protocolo previo al inicio del partido./ AP

Además de Carlile, la ceremonia previa al Super Bowl contó con la participación de Charlie Puth y Coco Jones, quienes también formaron parte del programa musical antes del inicio del encuentro deportivo.

Charlie Puth, reconocido por su éxito en el pop internacional, aportó su estilo característico, mientras que Coco Jones destacó con una actuación que reafirma su crecimiento artístico y su presencia en escenarios de gran relevancia.

La elección de Brandi Carlile para interpretar “America the Beautiful” subraya la importancia de combinar tradición y talento contemporáneo en uno de los eventos más vistos del año. Su actuación, junto a la de Charlie Puth y Coco Jones, dio inicio a una jornada donde la música y el deporte volvieron a encontrarse en un mismo escenario.

La ceremonia previa al Super Bowl 2026 incluyó actuaciones de Brandi Carlile, Charlie Puth y Coco Jones./ AP
