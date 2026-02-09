Super Bowl LX: Así fueron las presentaciones de los dos equipos

El Super Bowl LX ya está en marcha. Los New England Patriots y los Seattle Seahawks se enfrentan para definir al nuevo campeón del futbol americano. A pesar de que ya está en marcha el juego fue sus introducciones al partido, lo que ha dejado mucho que hablar.

Como todo el Super Bowl, la NFL buscó realizar un verdadero espectáculo en las presentaciones de los equipos y vaya que lo hicieron. De la mano de celebridades, los dos equipos entraron al campo en el Levi's Stadium para arrancar el partido.

El Super Bowl ya está en marcha | AP

Celebridades les dan la bienvenida

Los equipos entraron al terreno de juego tras un par de introducciones de celebridades. En el caso de los Seattle Seahawks fue el actor, Chris Pratt. A pesar de ser nacido en Minnesota, el actor de Marvel es conocido como fanático de los Seahawks y lo demostró este domingo.

Pratt, vestido con el Jersey de los Seahawks y vistiendo el número 12 de la afición del equipo, le dio la bienvenida al equipo al comentar: 'los campeones de la NFC... los Seattle Seahawks', acompañados de un festejo.

Chris Pratt le dio la bienvenida a los Seahawks | AP

En cuanto a los Patriotas, el en encargado de presentarlos frente a los fanáticos en el estadio fue el artista JonBon Jovi. Al igual que Pratt, el cantante no es oriundo de la ciudad del equipo, pero sigue siendo fanático de los Pats.

En el caso del cantante, para darle la bienvenida al equipo de Massachussets, comentó: '¡Somos lo que necesitamos! Damas y caballeros, sus seis veces campeones de Super Bowl, actuales campeones de la AFC, sus New England Patriots".

Además de la introducción de Bon Jovi, los Pats también entraron al terreno de juego acompañados de la canción 'Crazy Train' del ya fallecido Ozzy Osborne