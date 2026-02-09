Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Lucha

Andrade 'El Ídolo' retuvo el campeonato mundial pesado de GWF vistiendo una camiseta especial

Andrade con la camiseta especial | X: @luchalibreonline
Mauricio Díaz Valdivia 20:14 - 08 febrero 2026
El luchador mexicano ha vivido un buen momento en su carrera desde que salió de WWE

Tras los problemas de Andrade relacionados con su contrato, Andrade tuvo que salir de WWE en busca de nuevos objetivos en su carrera, pasando por AEW, pero además por algunas promotoras independientes, dentro de las cuales ha contado con varios logros importantes.

Uno de ellos fue convertirse en campeón de GWF, empresa en la cual volvió a aparecer recientemente para defender su título conseguido en las últimas semanas, pero no lo hizo de una manera habitual.

Andradeha salido por segunda vez de WWE | wwe.com

De visita en Alemania

Tras una frenética participación recientemente en All Elite Wrestling, Andrade estuvo de visita en Hannover, Alemania para defender su campeonato pesado de GWF, el cual se llevó con éxito después del combate.

Uno de los detalles interesantes de la presencia del mexicano fue la vestimenta con la que entró y comenzó la lucha, pues un jersey de VfV 06 Hildesheim con el número 66 cubría el torso del 'Ídolo', quien posteriormente se despojó de la camiseta para poder llevar a cabo su combate.

Tras haber conseguido el triunfo, el mexicano fue entrevistado para Lucha Libre Online, en donde se dijo muy contento y enfocado después de seguir siendo el monarca de la empresa alemana.

¿Qué sigue para Andrade?

Aunque muchos fanáticos creían que el regreso de Andrade a AEW sería malo, la realidad ha sido otra, o al menos hasta este fin de semana del 8 de febrero en el que se ha mantenido como campeón de GWF.

Será el próximo sábado 14 de febrero, en el marco del evento Grand Slam Australia, cuando el 'Ídolo' se enfrente en un mano a mano a Hangman Adam Page; el vencedor, será acreedor de una oportunidad titular por el campeonato mundial de la empresa en Revolution ante el vencedor del encuentro entre MJF (el campeón) y Brody King.

Match card para Grand Slam Australia | X: @AEW

En caso de ganar, Andrade se colocaría a solo una victoria de poder ser el poseedor de dos campeonatos mundiales, y aunque no sea así, por el momento se mantiene en el ojo del público, quienes lo han arropado de buena manera en su regreso a AEW.

