AJ Styles se retira de la lucha libre tras perder en Royal Rumble ante Gunther

Este sábado, en una nueva edición de Royal Rumble, AJ Styles luchó contra Gunther, en una batalla donde la carrera del Phenomenal estaba en juego frente al General del Ring.

Styles, que fue apabullado por Gunther en varios pasajes de la lucha, estuvo cerca de lograr vencer a su rival, más que nada cuando el Phenomenal conectó un rompe pantorillas, del cual Gunther pudo escapar antes de rendirse.

Styles perdió ante Gunther y se retira de WWE | CAPTURA

AJ Styles sufrió varios impactos de Gunther que parecían terminar con su carrera, incluso recibió un golpe bajo por parte del General del Ring antes de conectar un bombazo, del que Styles salió a tiempo para seguir batallando.

Styles hizo su parte, conectó un 450, seguido del Clash, aunque Gunther permaneció en la contienda después de romper la cuenta en dos.

Tras sentirse amenazado, Gunther comenzó a atacar de forma desmedida a AJ Styles, quien tuvo que ser rescatado en un par de ocasiones por el árbitro.

Styles reaccionó el final, atacó a Gunther y lo puso a dudar, aunque el General del Ring conectó una dormilona para terminar con la batalla y, de paso, con la carrera de AJ Styles.

Styles debutó en WWE en 2016 en Royal Rumble, después de más de tres mil días, el Phenomenal se retira de la lucha libre, con esta victoria Gunther suma a su lista la carrera de AJ junto a la de Goldberg y John Cena.