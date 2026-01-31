Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Lucha

WWE Royal Rumble 2026, hoy EN VIVO rumbo a WrestleMania

Hoy es Royal Rumble 2026 desde Arabia Saudita | RÉCORD
Marcos Olvera García 12:41 - 31 enero 2026
Este sábado se realiza el primer PLE de WWE, mismo que comienza el camino rumbo al magno evento de abril

WWE comenzará el año con el Royal Rumble, evento en donde se buscará al retador número 1 por los campeonatos mundiales de la World Wrestling Entertainment.

BIENVENIDOS AMIGOS DE RÉCORD

Este sábado 60 luchadores de WWE entrarán al cuadrilátero buscando la oportunidad por el título máximo de la empresa en WrestleMania, desde Arabia Saudita, ya comienza Royal Rumble

Comienza la Royal Rumble femenina

La luchadora con el número 1 para entrar a la arena es Charlotte Flair, la luchadora con el número dos para entrar a la batalla real es Alexa Bliss

Kiana James es la tercera luchadora en entrar al Royal Rumble, Nia Jax es la número cuatro en ingresar al ring en el Royal Rumble. Ivy Nile es la número cinco en entrar a la Batalla Real, aún no hay eliminaciones.

Lola Vice es la número seis en entrar al Royal Rumble, está participando en su primera batalla real. Candice LaRae es la número siete en entrar a la Batalla Real. Jordynne Grace es la número ocho en ingresar al Royal Rumble, hasta el momento sin eliminaciones

Lola Vice es la primera eliminada del Royal Rumble, Candice LaRae e Ivy Nile también están fuera de la Batalla Real, todas fueron eliminadas por Jordynne Grace.

Nia Jax y Alexa Bliss fueron eliminadas por Charlotte Flair. Becky Lynch es la número nueve en ingresar al Royal Rumble. Sol Ruca es la número 10 en ingresar al Royal Rumble. Roxanne Pérez es la 11 en ingresar a la Batalla Real

Maxxine Dupri es la número 12 en entrar al Royal Rumble. Natalya entra a la Batalla Real con el número 13. Dupri es eliminada por Becky Lynch, quien fue eliminada por Natalya. Liv Morgan es la número 14 en entrar al Royal Rumble.

Llegamos a la mitad. Lash Legend es la número 15 en entrar a Royal Rumble, Legend eliminó a Jordynne Grace, Zelina Vega es la número 16 en ingresar al Royal Rumble

El Judgment Day está completo, Raquel Rodríguez es la 17 en ingresar al Royal Rumble. Raquel eliminó a Kiana James, Chelsea Green es la número 18 en entrar a la Batalla Real. Giulia es la número 19 en entrar al Royal Rumble

Iyo Sky es la número 20 en entrar a la Batalla Real, Asuka ya entró al Royal Rumble con el número 21, las campeonas en pareja están en el ring, Rhea Ripley es la número 22 en entrar al Royal Rumble. Zelina Vega ha sido eliminada del Royal Rumble, Chelsea Green también ha sido eliminada por Ripley.

Roxanne Pérez también ha quedado eliminada por Ripley, Jacy Jane (campeona de NXT) es la número 24 en entrar, Nattie es eliminada por Liv Morgan. Nikki Bella es la número 25 en entrar al Royal Rumble. Lyra Valkyria es la número 26 en entrar. Giulia ya fue eliminada de la Batalla Real.

Kelani Jordan es la número 27 en entrar al Royal Rumble, Kairi Sane es la número 28 en entrar al Royal Rumble. Kairi Sane eliminó a Asuka, Iyo Sky eliminó a Sane.

BRIE BELLA REGRESA A WWE, ENTRA A LA BATALLA REAL CON EL NÚMERO 29

It's Tiffy Time, Tiffany Stratton entra a la Batalla Real con el número 30, las hermanas Bella eliminaron a Bayley y a Lyra Valkyria, Kelani Jordan y Jacy Jane han sido eliminadas.

Lash Legend eliminó a las gemelas Bella, a Charlotte Flair y a Iyo Sky, Rhea Ripley eliminó a Lash Legend, Raquel eliminó a Rhea y Liv Morgan ya eliminó a Raquel.

Liv Morgan eliminó a Tiffany Stratton y es ganadora del Royal Rumble femenino

Gunther sale al cuadrilátero para enfrentar a AJ Styles, en la que podría ser la última pelea del Phenomenal en su carrera. AJ Styles sale al ring para enfrentar al General del Ring

Gunther vence a AJ Styles por rendición, el Phenomenal termina su carrera en Royal Rumble

Drew McIntyre y Samy Zayn están en el cuadrilátero en Royal Rumble para enfrentarse por el campeonato indiscutido de la WWE.

