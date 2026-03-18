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¿Te pueden espiar en WhatsApp? Esta es la función que debes revisar y desactivar

Tomar medidas simples en WhatsApp puede reforzar la privacidad de tus conversaciones. / Pixabay
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 10:47 - 18 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
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Hay un ajuste dentro de WhatsApp que, si se mantiene activo, puede aumentar el riesgo de exposición de tus archivos y conversaciones sin que lo notes.

Aunque WhatsApp protege tu mensajes con cifrado de extremo a extremo, hay funciones que, por dieño, facilitan la experiencia del usuario pero también pueden abrir puertas no deseadas si no se configuran con cuidado.

Mantén tus conversaciones protegidas y tu información segura. / iStock

Una de estas funciones tienen que ver con la forma en que la aplicación decarga y guarda automáticamente lo archivos que recibes en chats individuales o grupales.

¿Qué función debes desactivar para aumentar la seguridad?

Se trata de la descarga automática de archivos, una opción que permite que fotos, videos, audios y documentos se guarden directamente en el celular sin autorización previa.

Aunque fue diseñada para facilitar la experiencia del usuario, hoy representa un riesgo importante. Esta función elimina el control sobre lo que entra al dispositivo, lo que puede ser aprovechado por atacantes para distribuir contenido malicioso.

Desactivar la descarga automática de archivos en WhatsApp ayuda a proteger tus chats y datos personales. / iStock

¿Cómo desactivar la descarga automática en WhatsApp?

En Android

  1. Abre WhatsApp y toca el menú de tres puntos arriba a la derecha.

  2. Ve a Ajustes > Chats.

  3. Busca Visibilidad de archivos multimedia y desactívala.

La descarga automática de archivos puede ser una puerta de entrada para malware o ciberdelincuentes. / iStock

En iPhone

  1. Entra a WhatsApp > Ajustes.

  2. En Datos y almacenamiento, configura la descarga automática para que nunca se guarden archivos, o solo cuando estés en Wi‑Fi.

Desactivar esta opción hace que los archivos solo se guarden si tú lo decides. Esto reduce la exposición a contenido peligroso o malicioso.

Accede a los ajustes de WhatsApp y configura la privacidad de tus archivos multimedia para mayor seguridad. / iStock
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