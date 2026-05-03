El Hijo de Dr. Wagner Jr. aparece al rescate y ayuda a Mini Vikingo a vencer al Hijo del Vikingo

El combate entre Mini Vikingo y El Hijo del Vikingo tuvo un giro inesperado cuando El Hijo de Dr. Wagner Jr. apareció en el momento más crítico para inclinar la balanza hacia el menor de los Vikingos.

El Hijo de Dr. Wagner Jr. llegó para poner orden y Mini Vikingo se lleva la victoria frente a El Hijo del Vikingo 😱 #AAAenFOX pic.twitter.com/LeESaFUirm — Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) May 3, 2026

En pleno clímax de la lucha, el Hijo del Vikingo intentó atacar a su propio hermano con una silla, buscando sacar ventaja de manera ilegal, pero fue ahí cuando el Hijo de Dr. Wagner Jr. intervino para impedir el castigo, evitando que la situación escalara.

Tras esa acción, el combate retomó su curso y fue Mini Vikingo quien aprovechó el momento para llevarse la victoria, sellando el triunfo en un duelo que terminó marcado por la polémica intervención.

Mini vikingo llevándose la victoria sobre el Hijo del Vikingo | CAPTURA DE AAA

Galeno del Mal entra al quite y explota el conflicto

Luego del combate, la tensión no bajó. Omos apareció para atacar a traición a los ganadores, reavivando la rivalidad y generando un nuevo altercado sobre el ring.

La situación escaló aún más cuando Galeno del Mal salió en defensa de su hermano, el Hijo de Dr. Wagner Jr., desatando un enfrentamiento directo entre ambos bandos.

¡Galeno al rescate! 🔥 pic.twitter.com/VDtyfadV4Q — Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) May 3, 2026

El caos se apoderó del ring y dejó claro que esta rivalidad está lejos de terminar, con cuentas pendientes que prometen explotar en los próximos eventos.