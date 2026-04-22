Niño Hamburguesa habla de su salida de AAA

El luchador Burger Boy habló por primera vez sobre su salida de Lucha Libre AAA, luego del incidente ocurrido en la Arena Afición de Pachuca que derivó en su despido por conducta antideportiva. En entrevista, el gladiador reconoció su error y ofreció una disculpa pública por lo sucedido.

Durante sus declaraciones, el conocido “Burger Boy” aceptó la responsabilidad por sus actos y lamentó las consecuencias que tuvo el altercado con un aficionado. El luchador explicó que la situación escaló rápidamente y terminó por afectar su carrera dentro de la empresa en la que militó durante más de una década.

Niño Hamburguesa está de regreso | Captura de pantalla

Niño Hamburguesa ofrece disculpa tras incidente

El propio Niño Hamburguesa fue directo al abordar el tema, al asegurar que su intención no fue causar daño, pero reconoció que la acción fue incorrecta. “Una disculpa en general, si yo dañé a esa persona en verdad pido una disculpa”, expresó en exclusiva para RÉCORD.

Asimismo, el luchador señaló que existe una diferencia entre el reconocimiento por su trabajo y la viralidad que generan los errores, lo que terminó por amplificar el impacto del incidente. La situación provocó una reacción inmediata por parte de la empresa, que decidió prescindir de sus servicios.

Niño Hamburguesa enfrentando a Finn Bálor en Triplemanía XXXIII | wwe.com

¿Quiénes respaldaron al luchador tras su salida?

A pesar del complicado momento, el gladiador mexicano destacó que no estuvo solo y recibió mensajes de apoyo tras hacerse pública su salida de AAA. Entre las personas que mencionó se encuentran Dorian Roldán y Maricela Peña, a quienes agradeció por el respaldo brindado.

El luchador también hizo referencia a su trayectoria dentro de la empresa, donde permaneció por 15 años, etapa que describió como positiva. Sin entrar en polémicas, dejó claro que se queda con los momentos vividos durante su paso por la promotora.

Niño Hamburguesa ganó la Copa Triplemanía | ESPECIAL

Tras cerrar ese capítulo, el “Burger Boy” ya piensa en el futuro y en las nuevas oportunidades dentro del circuito independiente. Su salida marca el fin de una etapa importante, pero también el inicio de otra dentro de la lucha libre mexicana.

En ese sentido, el propio Niño Hamburguesa confirmó que ya forma parte de LM52, donde aseguró sentirse motivado y listo para encarar nuevos retos profesionales.

Finalmente, el luchador se dijo contento por esta nueva etapa en su carrera, destacando que llega con actitud renovada y con la intención de mantenerse vigente en el ring, ahora bajo una nueva bandera tras su salida de AAA.