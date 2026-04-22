¿WrestleMania en México? Los Americanos hacen "campaña" para llevar el evento a 'su país'

Tan solo uno cuantos días han pasado desde el final de WrestleMania 42 y WrestleMania 43 ya tiene sede; sin embargo, dos de los miembros de Los Americanos, han pedido que dicho evento cuente con una sede diferente, pues no consideran justo que dejen fuera a 'su país'.

Bravo y Rayo Americano fueron los encargados de publicar este video, en el cual dejan saber que les gustaría que Mania pronto visite suelo azteca, además de quejarse por no tener presencia en ninguno de los combates que estuvieron programados para las dos noches de la cuadragésima segunda edición.

Los Grandes Americanos en el evento de Hall of Fame l CAPTURA

¿WrestleMania en México?

Fieles a su estilo, Bravo y Rayo Americano protagonizaron un video en redes, en el cual se declaraban listos para WrestleMania 42; sin embargo, cuando el video avanzó, los dos enmascarados recordaron que ninguno de ellos, ni su compañero El Grande Americano fueron parte del evento en ninguna de las dos noches.

Es por ello que optaron por crear una campaña a su favor, intentando llevar alguna siguiente edición de WrestleMania a México; sin embargo, eso sería hasta el 2028, ya que en el 2027 el evento viajará a Arabia Saudita en un hecho que ha molestado a muchos de los fanáticos del wrestling

¿No Rayito, no Bravito, no Grandito? WrestleMania no tiene cultura, por eso empezemos campaña, WrestleMania en Mexico City

La Noche de los Grandes... Americanos

Más allá de que WrestleMania se pueda realizar en México o no, lo que sí tendrá lugar en el país, específicamente en Monterrey será La Noche de los Grandes, en donde llegará a su fin la rivalidad entre los dos Grandes Americanos.

Será el próximo sábado 30 de mayo en la Arena Monterrey en donde El Original y El Grande Americano se verán las caras en un enfrentamiento máscara vs máscara, el cual ha anunciado de manera oficial Undertaker a través de sus redes sociales; el perdedor dejará de usar el personaje para siempre.