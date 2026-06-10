"Estuve a un paso de la muerte”, Simone Biles revela hospitalización de emergencia

La gimnasta estadounidense Simone Biles, considerada una de las deportistas más exitosas de la historia de la gimnasia artística, sorprendió a sus seguidores al revelar que recientemente fue ingresada de urgencia en un hospital, donde atravesó una situación que describió como una de las experiencias más difíciles de su vida.

A través de sus redes sociales, la atleta de 29 años publicó una fotografía en la que se observa su muñeca con varias pulseras de identificación hospitalaria, imagen que rápidamente generó preocupación entre sus millones de seguidores alrededor del mundo.

Simone Biles después de recibir su medalla de Oro | AP

Junto a la publicación, Biles escribió un mensaje en el que aseguró que estar “a un paso de la muerte fue una experiencia aterradora”, aunque decidió no revelar por el momento cuál fue la causa que originó su hospitalización.

La múltiple campeona olímpica explicó que ofrecerá más detalles sobre lo sucedido cuando se sienta preparada para hacerlo, por lo que hasta ahora no ha compartido información adicional sobre su diagnóstico o el tratamiento que recibió durante su estancia en el hospital.

Historia de Simone Biles informando haber sido hospitalizada | CAPTURA

La noticia ha provocado una ola de mensajes de apoyo por parte de aficionados y miembros de la comunidad deportiva, quienes permanecen atentos a cualquier actualización sobre el estado de salud de una de las máximas figuras de la gimnasia internacional.

Ahora, tras compartir que vivió una experiencia médica que calificó como aterradora, Simone Biles indicó que será ella misma quien explique en el futuro qué ocurrió durante su ingreso hospitalario. Mientras tanto, la deportista no ha dado a conocer más detalles sobre las circunstancias que provocaron su hospitalización ni sobre su evolución médica.