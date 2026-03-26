El COI prohíbe la participación de atletas transgénero en las categorías femeninas de los Juegos Olímpicos

Las atletas transgénero han sido excluidas de las competiciones femeninas en los Juegos Olímpicos, después de que el Comité Olímpico Internacional (COI) aprobara el jueves una nueva política de elegibilidad. Esta medida se alinea con una orden ejecutiva del presidente estadounidense Donald Trump sobre el deporte, de cara a los Juegos de Los Ángeles 2028.

"La elegibilidad para cualquier evento de categoría femenina en los Juegos Olímpicos o cualquier otro evento del COI, incluyendo deportes individuales y de equipo, queda ahora limitada a las mujeres biológicas", declaró el COI. La determinación se basará en una prueba genética obligatoria que se realizará una única vez en la carrera de la atleta.

No está claro cuántas atletas transgénero, si es que hay alguna, compiten actualmente a nivel olímpico. Ninguna mujer que haya transicionado tras nacer hombre compitió en los Juegos de Verano de París 2024. Sin embargo, la levantadora de pesas Laurel Hubbard sí participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, aunque no consiguió medalla.

Caster Semenya | AP

La nueva política, que entrará en vigor a partir de los Juegos de Los Ángeles en julio de 2028, busca "proteger la justicia, la seguridad y la integridad en la categoría femenina", según el COI.

"No es retroactiva y no se aplica a programas deportivos de base o recreativos", aclaró el organismo, cuya Carta Olímpica establece que el acceso al deporte es un derecho humano.

Tras una reunión de su junta ejecutiva, el COI publicó un documento de diez páginas que también restringe la participación de atletas con diferencias en el desarrollo sexual (DSD), como la corredora y bicampeona olímpica Caster Semenya.

Inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en San Siro| AP

El COI y su presidenta, Kirsty Coventry, buscaban una política clara en lugar de seguir aconsejando a las federaciones deportivas, que hasta ahora habían elaborado sus propias normativas.

"En los Juegos Olímpicos, hasta los márgenes más pequeños pueden marcar la diferencia entre la victoria y la derrota", afirmó Coventry, doble medallista de oro olímpica en natación. "Por lo tanto, es absolutamente claro que no sería justo que los hombres biológicos compitieran en la categoría femenina".

Coventry, la primera mujer en presidir el organismo olímpico en sus 132 años de historia, inició una revisión para «proteger la categoría femenina» como una de sus primeras decisiones importantes el pasado junio.

Antes de los Juegos de París 2024, tres deportes de primer nivel —atletismo, natación y ciclismo— ya habían excluido a las mujeres transgénero que habían pasado por la pubertad masculina.

La ventaja del rendimiento por la testosterona

El documento del COI detalla su investigación, que concluye que nacer hombre otorga ventajas físicas que, según un grupo de expertos, se mantienen tras la transición.

"Los hombres experimentan tres picos significativos de testosterona: en el útero, en la minipubertad de la infancia y desde la pubertad adolescente hasta la edad adulta", señala el informe.

Añade que esto proporciona a los hombres "ventajas de rendimiento individuales basadas en el sexo en deportes y eventos que dependen de la fuerza, la potencia y/o la resistencia".

El grupo de expertos coincidió en que la prueba genética actual es "el método más preciso y menos invasivo disponible". La muestra, obtenida por saliva, hisopo bucal o sangre, busca "el gen SRY, un segmento de ADN que normalmente se encuentra en el cromosoma Y y que inicia el desarrollo sexual masculino en el útero". A pesar de esto, es probable que el cribado de género obligatorio sea criticado por expertos en derechos humanos.

Imane Khelif, oro en París 2024 | AP

El caso de las campeonas de boxeo

Una de las dos medallistas de oro en boxeo femenino que estuvieron en el centro de la controversia de género en París, Lin Yu-ting de Taiwán, ya ha superado su prueba genética y puede volver a competir, según informó la semana pasada el organismo rector World Boxing.

La otra campeona olímpica, la argelina Imane Khelif, declaró a CNN el mes pasado que se sometería a la prueba para poder competir en Los Ángeles. Según se informa, se está preparando para un combate profesional el próximo mes en París.

El documento del COI indica que la ventaja de rendimiento masculina sobre las mujeres biológicas es del "10-12 % en la mayoría de las pruebas de carrera y natación", de al menos un 20 % en "la mayoría de las pruebas de lanzamiento y salto", y "puede superar el 100 %" en deportes de potencia explosiva, como los «deportes de golpeo».

En febrero del año pasado, el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva titulada "Keeping Men Out of Women’s Sports" (Manteniendo a los hombres fuera de los deportes femeninos). La medida incluía la promesa de denegar visados a ciertos atletas que intentaran competir en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.

Además, la orden amenazaba con "retirar todos los fondos" a las organizaciones que permitieran la participación de atletas transgénero en competiciones deportivas femeninas.