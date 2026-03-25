¡Tragedia! Influencer y peleadora amateur muere en accidente de tráfico

La tragedia ocurrió en la isla de Koh Samui, Tailandia, mientras conducía una scooter de camino a un entrenamiento de boxeo tailandés, cuando fue atropellada por un camión. Fue trasladada a un hospital con heridas graves, y su estado empeoró rápidamente. Su corazón se detuvo cuatro veces y fue inducida a un coma, pero los médicos no pudieron salvarla. Falleció un día después del accidente.

Dominika Mina Elisčerova | IG: minaisbest

Mina contaba con más de 800.000 seguidores en redes sociales, quienes seguían su vida y sus entrenamientos. Era conocida por su participación en el popular programa checo de MMA "Clash of the Stars" como luchadora y presentadora, y también practicaba boxeo.

Su compañero de equipo, Samir Margina, quien fue el primero en llegar al lugar del accidente, compartió un emotivo mensaje: "Fuiste la luchadora más grande y siempre lo serás. Gracias por las hermosas experiencias". Él había pedido oraciones por ella públicamente antes de su fallecimiento, cuando se encontraba en estado crítico.

Desde el programa que presentaba, expresaron su profunda tristeza y lamentaron su pérdida. Destacaron que su risa, energía positiva y espíritu combativo siempre serán recordados.

Dominika Mina Elisčerova | IG: minaisbest

Toda la escena checa de MMA y boxeo está conmocionada, y muchos describen a Mina como una joven alegre y luchadora, llena de energía positiva, que vivía para el deporte y el entrenamiento.