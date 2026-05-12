A 30 días del Mundial 2026: El primer triunfo mexicano en un debut mundialista, y fue en México 1986, 2-1 sobre Bélgica en el Estadio Azteca

La tarde del 3 de junio de 1986 quedó grabada para siempre en la memoria del futbol mexicano. El imponente Estadio Azteca lucía completamente abarrotado por más de 100 mil aficionados vestidos de verde, blanco y rojo, todos unidos por una misma ilusión: ver a la Selección Mexicana conseguir por fin una victoria en el partido inaugural de una Copa del Mundo.

México llegaba a la cita con una enorme presión sobre los hombros. Después del terremoto de 1985 que golpeó duramente a la capital mexicana, el torneo representaba mucho más que futbol; era una oportunidad para mostrarle al mundo la fortaleza y el espíritu de una nación que intentaba levantarse.

El debut no era sencillo. El rival era la siempre complicada Bélgica, una selección europea física, ordenada y con jugadores acostumbrados a competir al máximo nivel; sin embargo, los comandados por Bora Milutinovic sacarían la casta.

El Estadio Azteca fue el escenario principal de México 1986. | MEXSPORT

Desde los primeros minutos el Azteca empujó al Tri con una energía pocas veces vista. Cada recuperación de balón era celebrada como un gol y cada avance mexicano provocaba una explosión en las gradas. México entendió rápidamente que aquella tarde no podía escapar la oportunidad histórica de romper la maldición de los debuts mundialistas.

¿Cómo se gestó la victoria?

La recompensa llegó gracias a Fernando Quirarte. El defensor apareció dentro del área para conectar un remate que terminó venciendo al arquero belga y desató el delirio en el Estadio Azteca en el minuto 23. Las tribunas temblaron entre banderas ondeando, abrazos interminables y el grito de gol recorriendo cada rincón del coloso de Santa Úrsula.

Entonces apareció Hugo Sánchez para extender la ventaja. El máximo ídolo del futbol mexicano en Europa aprovechó su oportunidad y mandó el balón al fondo de las redes, provocando una auténtica locura. El Azteca explotó en un rugido monumental mientras miles de aficionados celebraban conscientes de que estaban viviendo uno de los momentos más importantes en la historia de la Selección Mexicana.

El Estadio Azteca durante el juego inaugural de México 86 | ESPECIAL

Bélgica descontó

Pero Bélgica respondió para descontar en el marcador, silenciando momentáneamente a los aficionados mexicanos. Sin embargo, los minutos fueron pasando y finalmente el silbatazo final confirmó el triunfo 2-1 del Tri y también el primer triunfo de México en un debut mundialista.

Hugo Sánchez, en un partido del Mundial de 1986 | MEXSPORT