Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

“No sirve”: Piojo Herrera arremete contra concentración de Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026

Javier Aguirre y su cuerpo técnico con la Selección Mexicana | IMAGO 7
Javier Aguirre y su cuerpo técnico con la Selección Mexicana | IMAGO 7
Ramiro Pérez Vásquez 09:44 - 09 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El exentrenador del Tri mostró su postura ante la forma de concentrar previo a una Liguilla

Miguel Herrera sigue sin guardarse nada en su gira por diversos medios de comunicación; el próximo entrenador del Atlante en la Liga MX lanzó una crítica fuerte sobre la concentración que ha realizado Javier Aguirre con elementos de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026.

El ‘Piojo’ fue cuestionado si en verdad sirve la concentración en el Tri y sentenció: “Tendrías que preguntárselo a Javier (Aguirre)”, dijo el Piojo Herrera al ser cuestionado por el Ruso Brailovsky y continúo: “Yo como técnico y en mi idea, para mí no sirve, yo preferiría que jugarán en Liguilla y como yo lo hice conforme vayan siendo (eliminados)”, dijo en FOX.

Javier Aguirre con la Selección Mexicana | IMAGO 7
Javier Aguirre con la Selección Mexicana | IMAGO 7

Herrera planteó lo vivido durante su momento rumbo a Brasil 2014: “Yo en la primera concentración que tengo con Selección ya para ir al Mundial, seis jugadores tenía eliminados de la Liguilla.. y le decía a Santiago y Diego ¿qué vamos hacer con seis futbolistas?.”

¿Jugadores perjudicados? 

Previo a sus declaraciones en FOX, el Piojo Herrera señaló la concentración con tanto tiempo de anticipación. Pero independientemente de la lógica detrás de esta decisión, para el 'Piojo' Herrera, quienes se ven perjudicados por una situación así son los jugadores.

ROTA CHIVAS SELECCIÓN MEXICANA MUNDIAL 2026 | RÉCORD
ROTA CHIVAS SELECCIÓN MEXICANA MUNDIAL 2026 | RÉCORD

El estratega de Atlante señaló que al final los futbolistas se ven en la disyuntiva entre cumplir con su compromiso en el Tri o con su equipo, que es el que paga su salario. "A mí me parece que la verdad que fue más la parte administrativa, de justicia".

"Acá los dueños de los jugadores son los clubes, no es la selección. Y entonces ellos, si dice el dueño de su club, ven para acá, usted te paga, tiene el contrato", y también consideró que no era viable que castigaran a los jugadores por no presentarse a una concentración de la Selección.

"Castigar por no participar en una concentración de la selección, no hay manera. Pero sí creo que al final de cuentas, me parece que se elevó más esta situación a lo que debe de ser. Sí hubo errores, todos nos dimos cuenta que hubo errores el día de ayer", añadió el nuevo estratega de Atlante.

Entrenamiento de la Selección Mexicana en el CAR | IMAGO7

Liguilla sin seleccionados 

Cabe mencionar, que los Cuartos de Final del Clausura 2026 diversos equipos se han visto perjudicados por la ausencia de los llamados para la concentración entre ellos Chivas, quienes han aportado hasta cinco jugadores quedando endeble su plantilla.

Lo Último
13:27 ¿CU, casa de América? La supremacía de las Águilas sobre Pumas en los últimos 11 años
13:23 Empate sin goles en el Stadium of Light: El United frena su impulso
13:22 “Son cosas que pasan”: Hansi Flick minimiza caos en el interior del Real Madrid previo a Clásico
13:12 Celta de Vigo derrota a domicilio al Atlético de Madrid; Obed Vargas entró de cambio en el segundo tiempo
13:05 ¿Qué es el síndrome del niño olvidado? Estrategia de defensa en caso Roxana “N”
12:56 El City impone su ley: Goleada 3-0 ante el Brentford para acechar la cima
12:45 Harry Kane protagoniza bochornoso penal fallado y rompe marca perfecta en la Bundesliga
12:41 VIDEO: Avión atropella a una persona antes de despegar de la pista
12:30 América: No recibir gol de Pumas, ¿'misión imposible' para las Águilas?
12:26 Sebastián García se corona campeón en la Copa del Mundo de Tiro con Arco Shanghái 2026