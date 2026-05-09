“No sirve”: Piojo Herrera arremete contra concentración de Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026

Miguel Herrera sigue sin guardarse nada en su gira por diversos medios de comunicación; el próximo entrenador del Atlante en la Liga MX lanzó una crítica fuerte sobre la concentración que ha realizado Javier Aguirre con elementos de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026.

El ‘Piojo’ fue cuestionado si en verdad sirve la concentración en el Tri y sentenció: “Tendrías que preguntárselo a Javier (Aguirre)”, dijo el Piojo Herrera al ser cuestionado por el Ruso Brailovsky y continúo: “Yo como técnico y en mi idea, para mí no sirve, yo preferiría que jugarán en Liguilla y como yo lo hice conforme vayan siendo (eliminados)”, dijo en FOX.

Javier Aguirre con la Selección Mexicana | IMAGO 7

Herrera planteó lo vivido durante su momento rumbo a Brasil 2014: “Yo en la primera concentración que tengo con Selección ya para ir al Mundial, seis jugadores tenía eliminados de la Liguilla.. y le decía a Santiago y Diego ¿qué vamos hacer con seis futbolistas?.”

¿Jugadores perjudicados?

Previo a sus declaraciones en FOX, el Piojo Herrera señaló la concentración con tanto tiempo de anticipación. Pero independientemente de la lógica detrás de esta decisión, para el 'Piojo' Herrera, quienes se ven perjudicados por una situación así son los jugadores.

ROTA CHIVAS SELECCIÓN MEXICANA MUNDIAL 2026 | RÉCORD

El estratega de Atlante señaló que al final los futbolistas se ven en la disyuntiva entre cumplir con su compromiso en el Tri o con su equipo, que es el que paga su salario. "A mí me parece que la verdad que fue más la parte administrativa, de justicia".

"Acá los dueños de los jugadores son los clubes, no es la selección. Y entonces ellos, si dice el dueño de su club, ven para acá, usted te paga, tiene el contrato", y también consideró que no era viable que castigaran a los jugadores por no presentarse a una concentración de la Selección.

"Castigar por no participar en una concentración de la selección, no hay manera. Pero sí creo que al final de cuentas, me parece que se elevó más esta situación a lo que debe de ser. Sí hubo errores, todos nos dimos cuenta que hubo errores el día de ayer", añadió el nuevo estratega de Atlante.

Entrenamiento de la Selección Mexicana en el CAR | IMAGO7

Liguilla sin seleccionados