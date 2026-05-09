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Futbol

Toni Kroos elogia el profesionalismo de Ousmane Dembélé: "No es lo que el 90% de las estrellas haría"

Toni Kroos | AP
Estephania Carrera
Estephania Carrera 09:56 - 09 mayo 2026
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El exmediocampista alemán destacó la actitud del francés tras ser sustituido por Luis Enrique en una semifinal de Champions League, contrastándola con los desplantes habituales de otras figuras

El histórico exfutbolista alemán, Toni Kroos, compartió una profunda reflexión sobre el liderazgo y la gestión de egos en el futbol de élite. Kroos utilizó como ejemplo positivo la reacción de Ousmane Dembélé al ser retirado del campo en un momento crítico de la temporada con el Paris Saint-Germain.

Durante la entrevista, Kroos recordó un episodio específico en el que Luis Enrique decidió sustituir a Dembélé en el minuto 65 de una semifinal de la Champions League. A pesar de ser, en palabras del alemán, el mejor jugador del partido en ese momento, el francés aceptó la decisión sin cuestionamientos.

Dembele ha lidiado con las lesiones esta temporada | AP

"Sale del campo, le da la mano a su entrenador y se sienta en el banquillo a animar a sus compañeros. Hay algunos contraejemplos de esto", señaló Kroos, subrayando que no hubo una sola queja por parte del entorno del jugador o del futbolista mismo.

Para Kroos, lo que separa a Dembélé de la mayoría de los jugadores de alto perfil es su comportamiento una vez fuera del terreno de juego. El alemán fue tajante al comparar esta actitud con la que impera en el futbol actual, donde los gestos de desaprobación son moneda corriente.

Compromiso desde el banquillo

Kroos destacó cómo se veía a Dembélé gritando a sus compañeros para que siguieran luchando incluso después de haber sido sustituido.

El alemán afirmó que el 90% de los jugadores que se consideran estrellas actuarían de forma opuesta, realizando malos gestos en el campo o sentándose en el banquillo a mostrar su descontento (sulking).

Toni Kroos | AP

Según el exjugador del Real Madrid, esta actitud es fundamental para el éxito colectivo, algo que Luis Enrique ha logrado implantar en su gestión del vestuario parisino.

Esta declaración de Kroos pone el foco en una faceta de Dembélé que pocas veces recibe atención mediática: su madurez y compromiso con el grupo por encima de su brillo individual.

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