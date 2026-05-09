Isabel Díaz Ayuso cancela su gira por México; gobierno rechaza intento de boicot

La visita de Isabel Díaz Ayuso a México terminó envuelta en una fuerte polémica política y diplomática. La presidenta de la Comunidad de Madrid decidió cancelar el resto de su gira institucional por el país y regresar anticipadamente a España, luego de denunciar presuntos actos de boicot y hostilidad por parte del gobierno mexicano encabezado por Claudia Sheinbaum.

La mandataria española suspendió su asistencia a la entrega de los Premios Platino en Riviera Maya y también canceló su viaje a Monterrey, donde tenía previstas reuniones con empresarios y una visita al Instituto Tecnológico de Monterrey.

La tensión comenzó a crecer tras su participación en un homenaje a Hernán Cortés y por una serie de declaraciones realizadas en meses recientes donde Díaz Ayuso ha calificado a México como un “narcoestado” y ha sido señalada por sectores políticos mexicanos por ridiculizar a pueblos originarios.

Díaz Ayuso se reunió con varios personajes de la política mexicana en su visita a nuestro país / FB: @idiazayuso

Ayuso acusa “deriva totalitaria”

A través de un comunicado emitido por el gobierno madrileño, Isabel Díaz Ayuso acusó directamente a la administración de Claudia Sheinbaum de promover un clima de hostilidad durante su estancia en México.

“En un hecho sin precedente, el gobierno mexicano ha amenazado a los organizadores de los premios Platino de Cine Iberoamericano con cerrar el complejo donde se celebran si acude la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tanto al evento como al recinto, en cualquier momento”, señala el documento difundido por su equipo.

La funcionaria española aseguró que decidió no asistir a la gala para evitar afectaciones a empresarios y participantes del evento internacional. Además, el comunicado sostiene que la mandataria mexicana habría impulsado ataques públicos y llamados al boicot durante sus conferencias diarias.

“La ultraizquierda que gobierna México se ha mostrado sorprendentemente nerviosa por este viaje”, señala el texto.

La presidenta de la Comunidad de Madrid señala que hubo un acoso por parte del gobierno de la presidenta Sheinbaum / Especial

Suspendió también su visita a Monterrey

El gobierno madrileño confirmó que la presidenta autonómica decidió cancelar la tercera parte de su agenda, la cual contemplaba actividades en Nuevo León.

“Todo el clima de boicot que sigue creciendo por parte del gobierno de ultraizquierda mexicano obliga a la presidenta Díaz Ayuso a suspender la tercera parte del viaje, que estaba prevista en Monterrey, y volver a Madrid”, añadieron.

Incluso, acusaron al gobierno mexicano de solicitar información sobre las personas que se reunirían con la funcionaria española.

“El Gobierno mexicano ha exigido cada nombre y apellidos de todos los que se reúnan con la presidenta madrileña”, afirma el comunicado.

Díaz Ayuso calificó la situación como un episodio “antidemocrático” y acusó a la administración mexicana de no respetar la pluralidad política.

La española acusa presiones de México por sus reuniones con empresarios y políticos / Especial

México rechaza las acusaciones

Horas después de la polémica, la Secretaría de Gobernación respondió mediante un breve comunicado donde rechazó cualquier intento de censura o bloqueo hacia la funcionaria española.

“Respecto de la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a México, la Secretaría de Gobernación aclara que el recorrido por nuestro país se desarrolló en un ambiente de total libertad, que es lo que caracteriza a nuestro gobierno”, señaló la dependencia.

El gobierno mexicano aseguró que nunca se intentó impedir alguna de sus actividades públicas o privadas.

El Gobierno Federal detalló que no existe un boicot en contra de Díaz Ayuso por su vista a México / FB: @idiazayuso

“En ningún momento se intentó evitar alguna de sus presentaciones públicas o privadas. México vive total libertad que permite el debate abierto de las ideas, de una ciudadanía cada día más participativa”.

La polémica escaló hasta España

La controversia también provocó reacciones desde distintos sectores políticos españoles. El senador del Partido Popular, Alfonso Serrano, arremetió contra el Gobierno mexicano y lo calificó de “fascista”, mientras que el académico Carlos Martínez Gorriarán criticó a la izquierda mexicana en redes sociales.

“Ayuso también pone histérica a la paleoizquierda de México”, escribió.

En contraste, desde la izquierda madrileña, la vocera de Más Madrid, Manuela Bergerot, ironizó sobre el viaje de Díaz Ayuso y aseguró que la funcionaria “hizo el ridículo internacional”.

“Ayuso vuelve a Madrid tras hacer el ridículo internacional y pasar unos días al sol en la Riviera Maya”, declaró.

La visita representaba el segundo viaje institucional de Isabel Díaz Ayuso a México desde 2024 y su tercera gira internacional de 2026, después de sus visitas a Nueva York y Bruselas.