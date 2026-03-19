Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Presidenta de Madrid rechaza pedir perdón a México por La Conquista ¡Estos son sus motivos!

La política afirma que nuestro país solo busca hacer polémica / FB: @idiazayuso
Jorge Reyes
Jorge Reyes 17:00 - 19 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Isabel Díaz Ayuso defendió el legado español y arremetió contra quienes critican la historia

La polémica sobre la Conquista volvió a encenderse… y esta vez con declaraciones que no pasaron desapercibidas. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, dejó claro que España no tiene nada de qué disculparse ante México.

Lejos de suavizar el debate, la política española defendió con firmeza el papel histórico de su país en América.

“Lejos de pedir perdón, estamos profundamente orgullosos del legado de España en México y viceversa. De ir al nuevo mundo, de llevar la Nueva España, una forma civilizada de ver la vida a través de las misiones, las universidades, los hospitales y también importantes infraestructuras".
Isabel Díaz Ayuso dejó claro que España no tiene nada de qué disculparse ante México / FB: @idiazayuso

Ayuso lanza críticas y señala a “populistas”

Díaz Ayuso no se quedó ahí. También apuntó directamente contra quienes han impulsado el debate en torno a la Conquista, señalando motivaciones políticas.

“Populistas, nacionalistas y comunistas" que "odian todo lo español" y se dedican a "retorcer el pasado con las gafas populistas del presente".

Incluso aseguró que esta polémica responde a intereses tanto en España como en México: "venían buscando" esta polémica porque comparten el deseo de "buscar en el pasado alguna excusilla para no tomar las riendas ni del presente ni del futuro".

Y pidió que se deje fuera de la discusión al monarca español: "Es imperdonable el daño que pretenden hacernos, y también pido dejar en paz al rey, que es el rey de todos".

La presidenta de la Comunidad de Madrid calificó el hecho como populismo / FB: @idiazayuso

Defiende la Conquista y el “nuevo orden”

La presidenta madrileña también justificó la llegada de los españoles a América, asegurando que hubo un cambio de estructura social y cultural.

“Abusos (eran los que) se cometían contra la propia población autóctona por parte de las poblaciones aztecas y mayas, que entendían los sacrificios como parte de los rituales".

Además, insistió en que la visión histórica debe analizarse en su contexto:

"Había que civilizar y trasladarle al Nuevo Mundo una forma diferente de vivir" y de "entender que la vida es sagrada".
La política afirmó que está orgullosa del legado de España y que México solo busca hacer polémica / FB: @idiazayuso

Y remató destacando el impacto cultural: "España ha sido la nación que ha entendido el mestizaje como parte de su gran obra".

Respuesta política desde España

Las declaraciones no tardaron en generar reacción. El ministro Óscar López se deslindó de la postura de Ayuso y lanzó críticas directas.

Aseguró que se siente más identificado con la postura del rey Felipe VI y acusó a la presidenta madrileña de desviar la atención de problemas internos.

La funcionaria dijo que España ha sido la nación que ha entendido el mestizaje como parte de su gran obra / FB: @idiazayuso
Últimos videos
Lo Último
17:29 “Chiquis Sin Filtro” regresa: la cantante revela su sueño de ser madre
17:04 ¿MUNDIAL 2026 GRATIS TRANSMITIDO EN YOUTUBE?
17:00 Presidenta de Madrid rechaza pedir perdón a México por La Conquista ¡Estos son sus motivos!
16:59 Cemex cumple 120 años: la historia detrás de las obras que transformaron México
16:55 ¡Oficial! El futbol profesional regresará a Veracruz
16:45 Colegio de Bachilleres se va a huelga y deja sin clases a miles en CDMX
16:39 Mi Beca para Empezar: esta es la fecha para el octavo pago para estudiantes
16:32 Luis Cárdenas desconsolado tras la eliminación de Rayados en Concachampions
16:29 'Memote' Martínez y Angulo, las novedades en la convocatoria de la Selección Mexicana
16:28 FIFA sanciona a la Federación Israelí tras solicitud de Palestina
Tendencia
1
Futbol ¡El nuevo líder! Chivas golea a León y regresa a lo más alto de la clasificatoria
2
Futbol ¡Encienden la Concachampions! Toluca golea a San Diego y se mete en los Cuartos de Final
3
Futbol ¡Vuelan a Cuartos! América derrotó a Philadelphia con un sufrido 2-1 global
4
Futbol Concacaf Champions Cup 2026: Así se jugarán los Cuartos de Final
5
Contra Marcela Mistral pone freno al ‘hate’ tras vencer a Karely Ruiz: “pido que se detengan las burlas”
6
Futbol ¡Messi no vendrá a México! Nashville, con gol de visitante, elimina a Inter Miami
Te recomendamos
“Chiquis Sin Filtro” regresa: la cantante revela su sueño de ser madre
Contra
19/03/2026
“Chiquis Sin Filtro” regresa: la cantante revela su sueño de ser madre
¿MUNDIAL 2026 GRATIS TRANSMITIDO EN YOUTUBE?
Futbol Internacional
19/03/2026
¿MUNDIAL 2026 GRATIS TRANSMITIDO EN YOUTUBE?
Presidenta de Madrid rechaza pedir perdón a México por La Conquista ¡Estos son sus motivos!
Contra
19/03/2026
Presidenta de Madrid rechaza pedir perdón a México por La Conquista ¡Estos son sus motivos!
Cemex celebra 120 años de historia | CEMEX
Especiales
19/03/2026
Cemex cumple 120 años: la historia detrás de las obras que transformaron México
El remodelado Estadio Luis Pirata Fuente albergará al nuevo equipo | CPATURA
Futbol
19/03/2026
¡Oficial! El futbol profesional regresará a Veracruz
Colegio de Bachilleres se va a huelga y deja sin clases a miles en CDMX
Contra
19/03/2026
Colegio de Bachilleres se va a huelga y deja sin clases a miles en CDMX