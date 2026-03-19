Presidenta de Madrid rechaza pedir perdón a México por La Conquista ¡Estos son sus motivos!

La polémica sobre la Conquista volvió a encenderse… y esta vez con declaraciones que no pasaron desapercibidas. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, dejó claro que España no tiene nada de qué disculparse ante México.

Lejos de suavizar el debate, la política española defendió con firmeza el papel histórico de su país en América.

“Lejos de pedir perdón, estamos profundamente orgullosos del legado de España en México y viceversa. De ir al nuevo mundo, de llevar la Nueva España, una forma civilizada de ver la vida a través de las misiones, las universidades, los hospitales y también importantes infraestructuras".

Isabel Díaz Ayuso dejó claro que España no tiene nada de qué disculparse ante México / FB: @idiazayuso

Ayuso lanza críticas y señala a “populistas”

Díaz Ayuso no se quedó ahí. También apuntó directamente contra quienes han impulsado el debate en torno a la Conquista, señalando motivaciones políticas.

“Populistas, nacionalistas y comunistas" que "odian todo lo español" y se dedican a "retorcer el pasado con las gafas populistas del presente".

Incluso aseguró que esta polémica responde a intereses tanto en España como en México: "venían buscando" esta polémica porque comparten el deseo de "buscar en el pasado alguna excusilla para no tomar las riendas ni del presente ni del futuro".

Y pidió que se deje fuera de la discusión al monarca español: "Es imperdonable el daño que pretenden hacernos, y también pido dejar en paz al rey, que es el rey de todos".

La presidenta de la Comunidad de Madrid calificó el hecho como populismo / FB: @idiazayuso

Defiende la Conquista y el “nuevo orden”

La presidenta madrileña también justificó la llegada de los españoles a América, asegurando que hubo un cambio de estructura social y cultural.

“Abusos (eran los que) se cometían contra la propia población autóctona por parte de las poblaciones aztecas y mayas, que entendían los sacrificios como parte de los rituales".

Además, insistió en que la visión histórica debe analizarse en su contexto:

"Había que civilizar y trasladarle al Nuevo Mundo una forma diferente de vivir" y de "entender que la vida es sagrada".

La política afirmó que está orgullosa del legado de España y que México solo busca hacer polémica / FB: @idiazayuso

Y remató destacando el impacto cultural: "España ha sido la nación que ha entendido el mestizaje como parte de su gran obra".

Respuesta política desde España

Las declaraciones no tardaron en generar reacción. El ministro Óscar López se deslindó de la postura de Ayuso y lanzó críticas directas.

Aseguró que se siente más identificado con la postura del rey Felipe VI y acusó a la presidenta madrileña de desviar la atención de problemas internos.