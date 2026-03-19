Claudia Sheinbaum confirma invitación al rey Felipe VI al Mundial 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que México invitó al rey de España, Felipe VI a asistir al Mundial 2026, una decisión que generó conversación por el contexto reciente entre ambos países.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, en el sorteo del Mundial 2026. / MEXSPORT

¿Por qué invitaron al rey de España al Mundial 2026?

Durante su conferencia matutina de este 19 de marzo, Sheinbaum aclaró que la invitación no fue exclusiva para el monarca español, sino parte de un proceso general.

“Se enviaron invitaciones a todos los países con los que México tiene relación”, explicó.

La mandataria detalló que la encargada de enviar estas invitaciones fue Gabriela Cuevas, representante de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026, quien extendió la convocatoria a nivel global.

Rey de España, Felipe VI. / AP

Una carta con mensaje diplomático

La invitación fue enviada mediante una carta fechada el 3 de febrero y recibida por la Casa Real española semana después.

En el documento, el Gobierno mexicano destacó que el Mundial representa una oportunidad para “evocar la profundidad” de la relación entre México y España, basada en la historia, la lengua y la cultura compartida.

Incluso, la Casa Real recibió el gesto “con agrado”, interpretándolo como un paso para fortalecer los vínculos entre ambas naciones.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 iniciará el jueves 11 de junio de 2026. / AP

¿Qué pasa entre España y México?

La invitación ocurre tras años de tensiones diplomáticas entre México y España por el debate sobre la Conquista y la solicitud de disculpas por abusos históricos.

En ese contexto, el propio Felipe VI reconoció recientemente que durante ese periodo hubo “abusos”, lo que fue considerado por Sheinbaum como un “gesto de acercamiento”, aunque insuficiente.

El Gobierno de México envió invitaciones a todos los países con relaciones diplomáticas. / Gobierno de México