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Mundial 2026: Así puedes ganar el boleto 001 para el partido inaugural en el Azteca
Mucha atención, porque ya se revelaron las bases del concurso que tiene como premio el boleto 001 del partido inaugural del Mundial 2026, que se jugará en el Estadio Azteca.
Este boleto fue cedido por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para ser entregado a una joven aficionada al futbol.
El boleto 001 del Mundial 2026 será para una joven mexicana
Fue a finales del año pasado cuando la mandataria adelantó que no asistiría al partido inaugural de la Copa del Mundo, programado para el próximo 11 de junio.
En su lugar, decidió regalar el boleto 001, que le fue entregado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a una joven mexicana.
¿Quiénes pueden participar en el concurso?
Hasta ahora no se conocía el proceso para ganar esta entrada, pero Citlalli Hernández Mora, secretaria de las Mujeres, confirmó que el concurso estará dirigido a:
Jóvenes mujeres de entre 16 y 25 años
Aficionadas al futbol en México
Es de 16 a 25 años, dirigida a todas las jóvenes que quieran estar en concurso del primer boleto, el boleto 001 de la inauguración del Mundial, que la Presidenta quiere regalárselo a una joven", declaró la funcionaria en entrevista con El Heraldo.
¿Cómo participar por el boleto 001 del Mundial?
El concurso, titulado ‘Representa a México en la inauguración del Mundial’, consistirá en:
Grabar un video de máximo dos minutos
Mostrar habilidades haciendo dominadas con el balón
Subir el video a YouTube
Registrarse en el sitio: mundialsocial.gob.mx
¿Quién elegirá a la ganadora?
La ganadora será seleccionada por un jurado especializado, integrado por figuras del futbol y el deporte:
Katia Itzel García, árbitra
Charlyn Corral, futbolista
Gabriela Fernández de Lara, periodista deportiva
Fechas clave del concurso
La convocatoria estará abierta hasta el 10 de abril, y la ganadora será anunciada en mayo.
El resultado se dará a conocer durante una conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Se va a saber en la mañanera, creo que todavía no hay fecha. Yo me imagino que pasando el 10 de abril que se cierre, lo que las juradas vean todos los videos y hacia mayo por mucho me parece que pueden darse los resultados”, agregó Citlalli Hernández.
¿Podrá la ganadora llevar acompañante?
Hasta el momento, no se ha definido si la ganadora podrá llevar a un acompañante al partido inaugural del Mundial 2026.
Este encuentro se disputará el 11 de junio entre las selecciones de México y Sudáfrica en el Estadio Azteca.
La presidenta Sheinbaum señaló previamente que esa decisión quedará en manos de la FIFA.
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