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Mundial 2026: Así puedes ganar el boleto 001 para el partido inaugural en el Azteca

México recibirá su tercer Mundial y el próximo 11 de junio se jugará la inauguración/ChatGPT
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 13:30 - 18 marzo 2026
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La presidenta Sheinbaum decidió regalar su entrada a una joven aficionada al futbol

Mucha atención, porque ya se revelaron las bases del concurso que tiene como premio el boleto 001 del partido inaugural del Mundial 2026, que se jugará en el Estadio Azteca.


Este boleto fue cedido por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para ser entregado a una joven aficionada al futbol.

La presidenta Sheinbaum no asistirá a la inauguración del Mundial y regalará su boleto 001 que le dio la FIFA/X: @Claudiashein

El boleto 001 del Mundial 2026 será para una joven mexicana

Fue a finales del año pasado cuando la mandataria adelantó que no asistiría al partido inaugural de la Copa del Mundo, programado para el próximo 11 de junio.


En su lugar, decidió regalar el boleto 001, que le fue entregado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a una joven mexicana.

¿Quiénes pueden participar en el concurso?

Hasta ahora no se conocía el proceso para ganar esta entrada, pero Citlalli Hernández Mora, secretaria de las Mujeres, confirmó que el concurso estará dirigido a:


Jóvenes mujeres de entre 16 y 25 años
Aficionadas al futbol en México

Es de 16 a 25 años, dirigida a todas las jóvenes que quieran estar en concurso del primer boleto, el boleto 001 de la inauguración del Mundial, que la Presidenta quiere regalárselo a una joven", declaró la funcionaria en entrevista con El Heraldo.

¿Cómo participar por el boleto 001 del Mundial?

El concurso, titulado ‘Representa a México en la inauguración del Mundial’, consistirá en:

  • Grabar un video de máximo dos minutos

  • Mostrar habilidades haciendo dominadas con el balón

  • Subir el video a YouTube

  • Registrarse en el sitio: mundialsocial.gob.mx

El jurado que elegirá a la ganadora estará conformada por expertas en futbol/Gobierno de México

¿Quién elegirá a la ganadora?

La ganadora será seleccionada por un jurado especializado, integrado por figuras del futbol y el deporte:

  • Katia Itzel García, árbitra

  • Charlyn Corral, futbolista

  • Gabriela Fernández de Lara, periodista deportiva

Fechas clave del concurso

La convocatoria estará abierta hasta el 10 de abril, y la ganadora será anunciada en mayo.


El resultado se dará a conocer durante una conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Se va a saber en la mañanera, creo que todavía no hay fecha. Yo me imagino que pasando el 10 de abril que se cierre, lo que las juradas vean todos los videos y hacia mayo por mucho me parece que pueden darse los resultados”, agregó Citlalli Hernández.
La ganadora se dará a conocer en mayor próximo durante una mañanera de la presidenta Sheinbaum/Gobierno de México

¿Podrá la ganadora llevar acompañante?

Hasta el momento, no se ha definido si la ganadora podrá llevar a un acompañante al partido inaugural del Mundial 2026.


Este encuentro se disputará el 11 de junio entre las selecciones de México y Sudáfrica en el Estadio Azteca.


La presidenta Sheinbaum señaló previamente que esa decisión quedará en manos de la FIFA.

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