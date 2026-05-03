Chivas pide 'ayuda' a su afición para remontar a Tigres en la Liguilla

El panorama luce complicado, pero la esperanza sigue intacta. Tras sufrir un doloroso revés de 3-1 ante los Tigres en el partido de Ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026, el Club Deportivo Guadalajara ha cerrado filas. Pese a haber dominado la Fase Regular, el Rebaño Sagrado se encuentra ahora contra las cuerdas y apela a su mística histórica para darle la vuelta al marcador.

Jesús Angulo celebra su gol ante Chivas | MEXSPORT

CHIVAS PIDE APOYO A LA AFICIÓN

A través de sus redes sociales, la institución lanzó una campaña que toca las fibras más profundas de su identidad. Con el lema "SOMOS EL CLUB UNIÓN Y VAMOS JUNTOS HASTA EL FINAL", el equipo recordó sus orígenes, haciendo referencia al nombre con el que fue fundado el club en 1906, buscando generar una cohesión total entre la plantilla y la tribuna.

A este esfuerzo se sumaron voces del vestuario como la de Omar Govea. El mediocampista compartió el mensaje institucional con una arenga directa a la nación chiva, asegurando que con el apoyo de la gente lograrán sacarlo adelante y pidió que el Akron retumbe para hacer sentir la localía.

"¡Que retumbe el Akron mi gente! Con ustedes lo vamos a sacar adelante , confiemos y hagamos sentir nuestro estadio"

Independientemente de estos mensajes, ya se esperaba que para la Vuelta la afición de Chivas hiciera su parte, pues la venta de boletos para el duelo de la próxima semana apuntaba a ver un lleno espectacular en el Estadio Akron.

¿QUÉ NECESITA CHIVAS PARA AVANZAR?

Aunque el marcador de 3-1 parece lapidario, el reglamento de la Liga MX le otorga una ligera luz de esperanza al Guadalajara debido a su desempeño en la fase regular. Al haber terminado en una mejor posición de la tabla que los felinos, el criterio de desempate por posición en la tabla favorece a Chivas.

Para sellar su pase a la siguiente ronda, el conjunto tapatío requiere ganar por una diferencia de dos goles. Cualquier marcador que iguale el resultado global, ya sea un 4-4, 5-5 o superior, le otorga el pase directo a las Semifinales al Rebaño Sagrado por su estatus de mejor clasificado.

Tigres vs Chivas | IMAGO7