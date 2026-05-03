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Futbol

Guido Pizarro pone freno a la euforia tras triunfo de Tigres sobre Chivas: "No hemos logrado nada"

Se prende la Liguilla del Clausura 2026: arrancan los Cuartos de Final
Ricardo Olivares 00:09 - 03 mayo 2026
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Los dirigidos por el argentino le dieron una victoria en el duelo de Ida, pero él mismo sabe que falta mucho por lograr

El director técnico de Tigres, Guido Pizarro, mantuvo la mesura tras la victoria de su equipo ante Chivas de Guadalajara en la ida de los Cuartos de Final, asegurando que la eliminatoria está lejos de definirse y que el enfoque ya está en lo que viene.

Juan Brunetta, jugador de Tigres | MEXSPORT

Aún falta un partido

En conferencia de prensa, el estratega felino destacó el rendimiento de su equipo, aunque dejó claro que el resultado no cambia la exigencia interna.

Sí, sabíamos el potencial de nuestro equipo. En estas instancias, entrando a liguilla, es un torneo aparte. Pero recién van 90 minutos, no nos puede sacar el foco de lo que viene. Ahora pensar en el martes y después en la vuelta. No hemos conseguido nada. Hoy hicimos un buen partido y ahora toca descansar y pensar en el siguiente
Guido Pizarro entrando a la cancha del Universitario | Imago7

Pizarro también hizo énfasis en la experiencia del plantel, factor que considera clave para manejar este tipo de escenarios sin caer en exceso de confianza.

Tenemos un plantel con mucha experiencia, que sabe que no hemos logrado nada. Solo van 90 minutos. Vamos partido a partido. Ahora toca descansar, pensar en Concacaf y cambiar el chip, porque será muy difícil
Guido Pizarro y Gabriel Milito antes del duelo de Ida | Imago7

El técnico reiteró el mensaje de cautela y humildad, resaltando la mentalidad competitiva de su equipo de cara a los próximos compromisos.

“No hemos logrado nada, solo van 90 minutos. Tenemos humildad. Es un equipo muy competitivo, con objetivos claros y los pies sobre la tierra. Hicimos un buen partido, falta la vuelta y ahora toca descansar y pensar en el siguiente compromiso.”

Pizarro reclamando una de las jugadas del partido | Imago7
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