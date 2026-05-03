Nahuel Guzmán cuestiona a Jorge Pietrasanta en redes: "¿Eso es periodismo?"

El guardameta de Tigres, Nahuel Guzmán, protagonizó un encendido debate en redes sociales con el comentarista de ESPN, Jorge Pietrasanta, tras la victoria de su equipo ante las Chivas en los Cuartos de Final del Clausura 2026.

El enfrentamiento verbal se originó a raíz de un comentario del periodista durante el partido, que no pasó desapercibido para el portero argentino.

Ricardo Marín celebra su gol ante Tigres | MEXSPORT

En el terreno de juego, el equipo regiomontano se impuso por 3-1 después de remontar un marcador adverso. Ricardo Marín había puesto en ventaja al Guadalajara al inicio del encuentro, pero los felinos, bajo la dirección interina de Guido Pizarro, respondieron con goles de Juan Brunetta y Diego Sánchez para asegurar una ventaja considerable de cara al partido de vuelta.

El conjunto rojiblanco, comandado por Gabriel Milito, llegó al compromiso con bajas sensibles por convocatorias a la Selección Mexicana. A pesar de las ausencias, el equipo tapatío ejerció presión en varios momentos, pero no pudo mantener el resultado a su favor.

Juan Brunetta, jugador de Tigres | MEXSPORT

El cruce entre Guzmán y Pietrasanta

El momento más polémico ocurrió fuera de la cancha. Durante el transcurso del partido, Jorge Pietrasanta publicó en su cuenta de X: "Tigres lleva 45 minutos llorando y reclamando!! Eso es un equipo grande?".

La publicación generó una respuesta directa y contundente por parte de Nahuel Guzmán, quien utilizó la misma plataforma para cuestionar el análisis del comentarista.

"Imagínate haber estudiado la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y un doctorado en Periodismo Deportivo. Trabajar hace más de 35 años de eso, cubrir mundiales... y hacer un análisis como este... ¿eso es periodismo?", replicó el arquero.

La serie se definirá en el Estadio Akron, donde Chivas está obligado a ganar por una diferencia de al menos dos goles para clasificar a las Semifinales. Dicho resultado igualaría el marcador global, pero le otorgaría el pase al Guadalajara por su mejor posición en la tabla general durante la fase regular.