Joel Huiqui, satisfecho con el accionar de Cruz Azul ante Atlas: "el equipo se mostró maduro"

El director técnico de Cruz Azul, Joel Huiqui, se mostró satisfecho tras el resultado en la Ida de los Cuartos de Final, donde su equipo logró una victoria en un partido intenso y lleno de goles, propio de la Liguilla.

"Contento porque fue un juego de Liguilla, con cinco goles maravillosos. El equipo se mostró maduro; lo hablamos en el vestidor. Les mencionaba que veía un grupo que ha aprendido de sus errores. Hoy estamos listos para lo que viene. Es un gran rival, ha demostrado grandes cosas en el torneo y sabemos que la vuelta será compleja", señaló.

Joel Huiqui, entrenador de Cruz Azul | IMAGO7

¿Qué dijo sobre Charly Rodríguez?

El estratega también se refirió a la situación de Carlos 'Charly' Rodríguez, reconociendo que fue un tema que impactó al grupo, aunque confía en la capacidad del jugador para sobreponerse.

"Sobre Charly Rodríguez, nos sorprendió un poco. Fue una decisión dura para él y para el equipo. Es uno de los mejores jugadores de la liga. Hablé poco con él, pero manifestó su descontento y tristeza. De las cosas malas salen cosas buenas, y tiene la oportunidad de levantarse y buscar la décima", agregó.

Charly Rodríguez, jugador de Cruz Azul, en partido ante Atlas | IMAGO7

La exigencia de Cruz Azul

Huiqui subrayó la exigencia que implica dirigir a una institución como Cruz Azul, donde los resultados siempre son una obligación, además de destacar el trabajo realizado en el funcionamiento del equipo.

"Siempre el club tiene esa obligación. Es un club grande y el entrenador que esté al frente siempre tiene que hacer un gran torneo. El plantel está muy completo; hemos tratado de gestionar mejor al equipo, darle más orden en la fase defensiva. Lo que se mostró hoy es una de las jornadas con mayor orden en esa zona. Mejoramos lo que ya se hacía bien. No cambiamos nada, solo dimos orden en las fases y eso se fue reflejando en mayor seguridad. Van siete goles en dos partidos, estamos jugando bien. Veía tristeza en algunos que jugaron poco tiempo, pero todos debemos seguir trabajando", concluyó.