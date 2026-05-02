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Futbol

Advertencia: En Cruz Azul no quieren 'ruidos' para Joel Huiqui; es el entrenador del presente

René Tovar
René Tovar 18:58 - 01 mayo 2026
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En la institución cementera tienen toda la fe puesta en el DT interino

​Sin distracciones. En Cruz Azul la fe hacia Joel Huiqui y su cuerpo técnico para hacer un buen papel en la Liguilla está intacta; en la institución no quieren distracciones sobre rumores de un presunto entrenador que llegue a La Máquina.

Confianza en Huiqui

​En medio de las especulaciones sobre la llegada del timonel que sustituirá a Huiqui, los altos mandos celestes tienen claro que, en este momento, Joel es el estratega y no quieren distraerlo con nombres que estén barajándose para el conjunto cementero.

Equipo de Cruz Azul en el Clausura 2026 | IMAGO7

​"No. Para nada", atajó una fuente cruzazulina en relación a si ya firmaron a algún entrenador de cara a la siguiente temporada. "No es momento de distraer al entrenador actual", explicó el informante.

Huiqui se alista para dirigir a Cruz Azul en Liguilla | MEXSPORT
Huiqui se alista para dirigir a Cruz Azul en Liguilla | MEXSPORT

¿Hay candidatos a DT?

​En RÉCORD se han dado a conocer posibles candidatos como Antonio Mohamed y Matías Almeyda; sin embargo, incluso el entorno de este último insistió este viernes en que no le han tocado las puertas de manera formal para hacerse cargo de alguno de los equipos de los que se habla en México —ya sea América, Monterrey o el propio Cruz Azul—. 

Joel Huiqui | MEXSPORT

La única certeza es que el argentino adora a México y estaría dispuesto a asumir la dirección técnica de un club que le ofrezca las mejores condiciones para su desarrollo deportivo y personal.

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