Exfigura de Pumas que hoy es goleador en Copa Libertadores arremete contra DT

En México lo apodaban 'Cocoliso' González y fue un destacado delantero en equipos como Pumas y Necaxa; ahora en su segundo aire se encuentra como el máximo goleador del Independiente del Valle en la Copa Libertadores con 5 anotaciones ha desatado la polémica.

Así es, Carlos González, el atacante paraguayo, ha dejado unas declaraciones contundentes sobre el actual entrenador de la Selección, Gustavo Alfaro, debido a la falta de llamados con la ‘Albirroja’ de cara al Mundial 2026.

Carlos González con el Independiente del Valle l X:IDV_EC

¿Qué dijo Charly González?

“Lamentablemente, no (hubo llamado de Gustavo Alfaro). No pierdo (la esperanza), pero uno se da cuenta cuando alguien puede estar (en el Mundial). Él (Alfaro) nunca me demostró eso (interés), y lo respeto”, mencionó recientemente tras su gran momento.

Charly González mostró su sabor agridulce por la situación y su nula presencia: “El Mundial está a la vuelta de la esquina y nunca ni siquiera me llamó a preguntarme como estoy. Eso, obviamente, para mí es decepcionante. Tengo esa amargura, porque siempre quise demostrar de lo que era capaz en la selección”.

Paraguay l Aborroja

¿Cómo fue su paso con Pumas?

“Fueron más de 2 años vibrando con tus goles; tu entrega por estos colores siempre será inspiración para muchos. ¡Mucho éxito, Carlos!”, fueron la palabras que los Pumas despidió al goleador paraguayo tras cerca de tres años con los Auriazules.

Carlos González se lamenta en un juego con Pumas | IMAGO7

Carlos González dejó su marca goleadora con 32 anotaciones, resaltando en una época en donde compartió cancha incluso como pareja con Juan Ignacio Dinenno y se quedaron al límite de coronarse del Guard1anes 2020.

El delantero paraguayo también tuvo palabras emotivas y de cierta impotencia por no haber alcanzado el título: "Hoy me toca a despedirme de esta institución que creyó en mí hace casi tres años. En Pumas viví momentos espectaculares, crecí como jugador, aprendí a querer estos colores y sentir el espirito universitario.