¿Keylor Navas azulcrema? El costarricense quería jugar en América antes de llegar a Pumas

El éxito de Pumas en este torneo no se podría entender sin la presencia de Keylor Navas, el experimentado arquero que llegó al club tras su paso por el futbol argentino y que ha cumplido con las expectativas. Aunque actualmente representa a Universidad Nacional con profesionalismo y orgullo, el costarricense no siempre deseó llegar al Pedregal.

¿Qué dijo Keylor Navas sobre el América?

Cuando aún se encontraba en Europa, con el Nottingham Forest en la Premier League, Keylor Navas fue cuestionado acerca de algún equipo mexicano que en ese momento le hubiera gustado jugar. El tico sorprendió al responder que América.

Keylor Navas, portero de Pumas | MEXSPORT

"Qué difícil. México tiene grandes equipos, pero yo creo que para mí me gustaría jugar en el América", confesó Navas para Paramount en una entrevista realizada en 2023.

En aquel entonces sus declaraciones ilusionaron a la afición del América, pero fue hasta 2025 que fueron recordadas de nueva cuenta tras su llegada al Club Universidad Nacional.

Navas ha demostrado ser un líder dentro y fuera de la cancha, además de servir como una motivación para sus compañeros, tanto en su posición como en las demás. El arquero centroamericano no ha dejado dudas de que su corazón ya es auriazul.

Keylor Navas, portero de Pumas | MEXSPORT

Navas ante América

Ante América, Keylor Navas se ha enfrentado dos veces, con un saldo de una victoria y una derrota. El triunfo fue en este torneo con un resultado de 1-0, mientras que la caída fue de 4-1 el semestre pasado. En Liguilla, el Tricampeón de Champions League será clave para su equipo.

Recientemente, Navas renovó su contrato con Pumas, y una de las claves fue lo cómodo que se siente en el equipo, al igual que su familia en la ciudad y con el entorno de la institución. El exportero del Real Madrid también destacó lo importante que fue Efraín Juárez en su decisión.