André Jardine responde a Mohamed y revela cómo es realmente el trato en América

André Jardine, director técnico del América, respondió a la polémica generada tras las recientes declaraciones de Antonio 'Turco' Mohamed, quien lanzó una advertencia previa al enfrentamiento ante Toluca. El estratega brasileño aprovechó para hablar sobre su experiencia dentro del conjunto azulcrema y el trato que ha recibido desde su llegada.

Lejos de entrar en confrontaciones, Jardine destacó el respaldo que ha sentido por parte de la directiva, jugadores y afición, asegurando que su etapa en el cuadro azulcrema ha sido una de las más gratificantes de su carrera. Incluso, subrayó que se siente afortunado de haber permanecido tres años al frente del equipo.

Mohamed hizo campeón a América en 2014 | MexSport

André Jardine destaca respaldo y estabilidad en América

Durante conferencia de prensa, el técnico azulcrema expresó que cada persona vive al club de manera distinta, pero en su caso, la experiencia ha sido sumamente positiva. Jardine señaló que ha contado con apoyo total en las decisiones tomadas por la directiva, lo cual ha sido clave en su continuidad.

Asimismo, resaltó la importancia del respaldo de sus jugadores, especialmente en momentos complicados, recordando que todos los equipos atraviesan altibajos. Sin embargo, aseguró que en su gestión han predominado los momentos positivos.

André Jardine da indicaciones en el América vs Cruz Azul | IMAGO7

El estratega también destacó el logro del tricampeonato, calificándolo como algo poco común en el futbol moderno. Para Jardine, este éxito refleja el trabajo colectivo y la estabilidad que se vive dentro de la institución.

Afición del América: exigencia y cariño hacia Jardine

En otro punto, André Jardine habló sobre la relación con la afición del América, reconociendo que es una de las más exigentes del futbol mexicano, especialmente durante los partidos. No obstante, considera que esa presión es parte de la grandeza del club.

André Jardine enfrentando a Antonio Mohamed | MEXSPORT

Fuera de la cancha, el entrenador brasileño afirmó que el trato cambia completamente, ya que constantemente recibe muestras de cariño, agradecimientos y apoyo por parte de los seguidores azulcremas en espacios públicos.