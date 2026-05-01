Cruz Azul y el Toro Fernández ya negocian la renovación

La Máquina prepara la serie de Cuartos de Final ante Atlas, pero también afina la siguiente temporada, y es que la directiva de Cruz Azul ya negocia con Gabriel 'Toro' Fernández la renovación de su contrato.

El delantero uruguayo de 31 años de edad comenzó charlas con el conjunto cementero, apenas están puestas en la mesa las intenciones, y será este verano cuando esperan llegar a un arreglo.

Gabriel Fernández, jugador de Cruz Azul ante Xolos | MEXSPORT

¿Cuándo acaba el contrato actual?

El delantero uruguayo llegó a La Noria para inicios de 2024 tras un paso explosivo con Pumas, una compra de 9.5 millones de dólares, luego de que Universidad se lo ganara a Bravos de Juárez, donde estaba a préstamo del Celta de Vigo y el club auriazul lo terminó adquiriendo en 2023.

Tardó en despegar con los cementeros, estuvo envuelto en lesiones, pero al final, El Toro se convirtió en el referente goleador celeste junto a Sepúlveda y hoy es el ‘9’ indiscutible de La Máquina, por encima del aún lesionado Nico Ibáñez.

El contrato actual del charrúa finaliza en diciembre de este año, por lo que el siguiente semestre podría empezar a escuchar ofertas; sin embargo, Cruz Azul y Fernández ya empezaron las charlas.

Gabriel 'Toro' Fernández, jugador de Cruz Azul, en el duelo ante Rayados en el Clausura 2026 | IMAGO7

El delantero quiere quedarse

Las intenciones son claras de ambos bandos: El Toro ya le expresó a la directiva cementera que desea seguir con Cruz Azul, a pesar de que llegó Ibáñez, confía en seguir con el paso ascendente para conquistar más trofeos.

Desde la alta esfera de La Máquina también prefieren que se quede y será cuestión de empatar las peticiones y compromisos de ambos lados. La renovación está en curso.