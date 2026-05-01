Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Cruz Azul y el Toro Fernández ya negocian la renovación

La Federación Mexicana de Futbol reveló los días y horarios para los partidos de Cuartos de Final, el 2 y 3 de mayo serán las Idas; mientras que el 9 y 10 del mismo mes, las Vueltas.
Carlos Ponce de León
Carlos Ponce de León 16:42 - 01 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El contrato actual del delantero uruguayo termina en diciembre de este año

La Máquina prepara la serie de Cuartos de Final ante Atlas, pero también afina la siguiente temporada, y es que la directiva de Cruz Azul ya negocia con Gabriel 'Toro' Fernández la renovación de su contrato.

El delantero uruguayo de 31 años de edad comenzó charlas con el conjunto cementero, apenas están puestas en la mesa las intenciones, y será este verano cuando esperan llegar a un arreglo.

Gabriel Fernández, jugador de Cruz Azul ante Xolos | MEXSPORT

¿Cuándo acaba el contrato actual?

El delantero uruguayo llegó a La Noria para inicios de 2024 tras un paso explosivo con Pumas, una compra de 9.5 millones de dólares, luego de que Universidad se lo ganara a Bravos de Juárez, donde estaba a préstamo del Celta de Vigo y el club auriazul lo terminó adquiriendo en 2023.

Tardó en despegar con los cementeros, estuvo envuelto en lesiones, pero al final, El Toro se convirtió en el referente goleador celeste junto a Sepúlveda y hoy es el ‘9’ indiscutible de La Máquina, por encima del aún lesionado Nico Ibáñez.

El contrato actual del charrúa finaliza en diciembre de este año, por lo que el siguiente semestre podría empezar a escuchar ofertas; sin embargo, Cruz Azul y Fernández ya empezaron las charlas.

Gabriel 'Toro' Fernández, jugador de Cruz Azul, en el duelo ante Rayados en el Clausura 2026 | IMAGO7

El delantero quiere quedarse 

Las intenciones son claras de ambos bandos: El Toro ya le expresó a la directiva cementera que desea seguir con Cruz Azul, a pesar de que llegó Ibáñez, confía en seguir con el paso ascendente para conquistar más trofeos.

Desde la alta esfera de La Máquina también prefieren que se quede y será cuestión de empatar las peticiones y compromisos de ambos lados. La renovación está en curso.

Gabriel Fernández | IMAGO7
Lo Último
18:45 FMF recibe reconocimiento de FIFA por cancha híbrida en el CAR
18:40 Hoy No Circula sábado 2 de mayo: autos que descansan en CDMX y Edomex
18:31 Colts no ejercerán opción de quinto año de Anthony Richardson
18:09 ¡No se olviden de ellos! Los 10 mejores agentes libres aún disponibles en la NFL
18:09 Caso Rubén Rocha Moya: FGR pide más pruebas a EU y no autoriza detención… por el momento
17:57 Raúl Jiménez y Haaland protagonizan el momento más romántico del futbol
17:50 Tigres vs Chivas: ¿Cuándo y dónde ver el juego de Ida de Cuartos de Final de la Liga MX?
17:50 Osasuna vs Barcelona: ¿Cuándo y dónde ver el juego de la Jornada 34 de LaLiga?
17:31 VIDEO: Mampara cae sobre la gobernadora Delfina Gómez en evento militar en Santa Lucía
17:31 ¡Buenas noticias! Chino Huerta regresa a los entrenamientos con Anderlecht