¡Buenas noticias! Chino Huerta regresa a los entrenamientos con Anderlecht

El regreso de César Huerta a las canchas comienza a tomar forma. El extremo del Anderlecht ya volvió a entrenar, en medio de un seguimiento cercano por parte del cuerpo técnico, que busca ponerlo a punto en un momento clave de la temporada.

Anderlecht monitorea su evolución

El entrenador Jérémy Taravel reveló que el club está evaluando día a día la condición del mexicano, con la intención de llevar su recuperación de forma progresiva y evitar recaídas.

La prioridad es clara: que Huerta recupere ritmo de competencia lo antes posible y pueda volver a tener minutos con el equipo belga.

César Huerta fue titular en el triunfo de Anderlecht contra Charleroi | X: @rscanderlecht

Objetivo Mundial en el horizonte

Más allá del presente con el club, el enfoque también está puesto en la Copa del Mundo de 2026. En Anderlecht consideran que darle continuidad será clave para que el atacante tenga opciones reales de ser convocado a la fiesta más grande del futbol.

César Huerta fue titular en el triunfo de Anderlecht contra Charleroi | X: @rscanderlecht

El regreso del “Chino” llega en un momento crucial para su club y el Tri, donde cada partido puede marcar diferencia en su lucha por mantenerse en el radar de la Selección Mexicana y de Javier Aguirre para ser llamado al Mundial.