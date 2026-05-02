¡No se olviden de ellos! Los 10 mejores agentes libres aún disponibles en la NFL

El miércoles 9 de septiembre del 2026 termina la espera y la NFL regresará a los emparrillados, en la casa de los Seattle Seahawks. Sin embargo, antes del Kickoff, varias franquicias intentarán estructurar contratos, conseguir nuevas piezas o retenerlas, por lo que la agencia libre es el momento crítico previo al inicio de la Temporada Regular.

A cuatro meses del inicio de la campaña en Lumen Field, varias estrellas en todas las posiciones aún no encuentran un contrato atractivo. Es por eso que en RÉCORD, te presentamos a los mejores 10 agentes libres disponibles en la NFL.

Deebo Samuel | AP

Los 10 mejores agentes libres aún disponibles en la NFL

Aaron Rodgers (QB)

No se puede empezar un listado de NFL sin la posición más importante: la del mariscal de campo. Entre los agentes libres que aún no encuentran un contrato atractivo está Aaron Rodgers, el futuro Salón de la Fama. Pese a que se ha especulado un regreso con los Pittsburgh Steelers -quienes recientemente aplicaron una oferta de agente libre sin restricciones-, Rodgers no ha dado indicios al respecto.

Joey Bosa (Edge)

Pese a que no es talento generacional como su hermano, Nick, Joey Bosa es uno de los mejores defensivos disponibles en la agencia libre. El ala defensiva jugó la temporada pasada con los Buffalo Bills, el futuro aún es incierto para el especialista en presionar a los mariscales de campo; aunque recientemente ha sido vinculado con los Seattle Seahawks.

Joey Bosa | AP

Deebo Samuel (WR)

Pese a que la Temporada 2025 fue muy diferente para los Washington Commanders que la 2024, no todo fue malo. El mejor hombre del equipo de la capital de Estados Unidos fue Deebo Samuel, quien apareció como una bocanada para Jayden Daniels y Marcus Mariota. Sin embargo, el veterano receptor abierto aún busca un nuevo equipo, para demostrar su valía pese a sus 30 años.

Stefon Diggs (WR)

Los receptores abundan en la mayoría de los listado, pero el expatriota tiene razones suficientes para ser considerado un gran agente libre. Después de ser cortado por New England, Stefon Diggs ha estado buscando un nuevo equipo en medio de un sinfín de escándalos fuera del emparrillado. Su única temporada con los de Foxborough fue una demostración de lo increíble que aún es su desempeño.

Stefon Diggs en el Super Bowl | AP

Cameron Jordan (DE)

El 2025 fue poco alentador para los New Orleans Saints pese a la llegada de Kellen Moore. Una de sus mayores estrellas fue Cameron Jordan, quien tuvo una temporada de 15 tacleadas para pérdida de yardas y 10.5 capturas. El pass rusher buscará tener un último 'Last Dance', pues con 37 años vislumbra difícil otra oportunidad en la NFL.

Jauan Jennings (WR)

El último receptor abierto en este listado es Jauan Jennings. Como cualquier supuesta superestrella, Jennings exigió mucho a los San Francisco 49ers, quienes con las recientes incorporaciones de Mike Evans y Christian Kirk, decidieron pasar por alto al wide receiver de 28 años; su futuro, según fuentes, puede estar en Las Vegas junto a Fernando Mendoza.

Jauan Jennings | AP

David Njoku (TE)

El veterano de nueve temporadas dejó a los Cleveland Browns hace algunos meses. Ahora, las opciones para David Njoku aumentaron, pues es el ala cerrada agente libre más codiciado. Sin embargo, en la temporada pasada se perdió algunos juegos por lesión, lo que también reduce sus posibilidades de negociar un gran contrato.

Joel Bitonio (G)

Otro miembro de los Browns que busca un nuevo hogar -o una renovación con Cleveland- es Joel Bitonio. Pese a ser un guardia veterano, no cabe duda que en su momento fue uno de los mejores en su posición, al tener un talento nato para jugar tanto de lado izquierdo o derecho sin perder su gran fuerza.

Taylor Decker (OT)

El tackle ofensivo terminó su contrato con los Detroit Lions y su futuro de cara al 2026 es incierto. Taylor Decker es el mejor liniero ofensivo disponible en la agencia libre, por lo que los grandes contratos pueden llegar en cualquier momento. Una de las grandes opciones para el seleccionado al Tazón de los Profesionales son los Chicago Bears, con un contrato estratosférico.

Bobby Wagner (LB)

Cerrando el listado se encuentra otro vetarano de mil batallas. Pese a que tiene en sus manos regresar con los Washington Commanders, Bobby Wagner aún no ha tomado la decisión sobre su futuro. El linebacker tuvo dos temporadas sólidas bajo la tutela de Dan Quinn, pero su regreso a los emparrillados es aún un misterio.