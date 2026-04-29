How 'Bout Them Cowboys! Los refuerzos de Dallas de cara a la próxima temporada

Los Dallas Cowboys quieren ser candidatos al título otra vez. Tras una temporada desastrosa en la que terminaron fuera de la postemporada, el equipo ha puesto toda la carne en el asador con miras a volver a pelear por llegar al Super Bowl.

Pese a que los Vaqueros suman más de 30 años sin poder llegar a una Final de Conferencia, Jerry Jones confía en que están en buen camino, especialmente al tener jugadores destacados en posiciones claves.

Aún así, el equipo de la Estrella Solitaria se ha reforzado aún más con miras a la próxima temporada. Con renovaciones, fichajes y el Draft, los Vaqueros parecen estar listos para ser contendientes al título la siguiente campaña.

Jerry Jones, dueños de los Cowboys

Refuerzos a la defensiva

Estaba claro que Dallas debía hacer un cambio importante en la defensiva de su equipo, esto luego que, de la mano del coordinador defensivo Matt Eberflus el equipo terminara como la tercera peor defensa de toda la NFL, especialmente por su secundaria pues fueron la peor en contra del pase.

Ante esto, previo al Draft el equipo hizo un par de cambios para hacerse de los servicios de los esquineros de los Rams, Cobie Durant y Derion Kendrick, el profundo de los Broncos P.J. Locke y el profundo de Jalen Thompson. Todos ellos llegaron para mejorar una defensa que, ahora será comandada por el nuevo coordinador defensivo Christian Parker.

A todos ellos se unirán la primera selección del Draft del equipo Caleb Downs, un profundo que apunta a cambiar la cultura defensiva dentro del equipo, así como el esquinero de cuarta ronda Devin Moore

Caleb Downs celebra con los fans de Cowboys en el Draft 2026 de la NFL | AP

La defensa secundaria no fue la única zona que reforzaron pues, el equipo también se encargó de intercambiar un pick a los Packers a cambio de Rashan Gary quien se reunirá con Kenny Clark en Dallas. El apoyador llega tras haber registrado 7.5 capturas la última temporada.

A Gary se unen los jugadores seleccionados en el Draft, Malachi Lawrence, LT Overton, Jaishawn Barham, además del apoyador Dee Winters quien fue intercambiado a Dallas desde San Francisco. El LB acumula 155 tacleadas y una intercepción en tres años de carrera.

Refuerzos a la ofensiva

Pese a que Dallas fue la segunda mejor ofensiva total de la temporada pasada, el equipo hizo un par de movimientos para mejorar esta fase del equipo. Entre ellos estuvo renovar a Javonte Williams, Brandon Aubrey y poner a George Pickens en la etiqueta franquicia.

Además, firmaron a los receptores agentes libres Marquez Valdes-Scantling y Tyler Johnson. Aunque aún no se sabe si van a seguir en el equipo para el inicio de la temporada, Dallas ya reforzó esta fase del equipo.

Finalmente, en el Draft, seleccionaron a los receptores Traeshon Holden y Anthony Smith, así como al tackle ofensivo Drew Shelton. Con esto, el equipo busca tener suficientes jugadores para iniciar la temporada baja.