Refuerzos en Dallas: Los Cowboys firman a Marquez Valdes-Scantling y dos veteranos más

A falta de un anuncio oficial, diversos reportes aeguran que la directiva de los Dallas Cowboys cerró acuerdos por un año con algunos jugadores veteranos. La firma del receptor Marquez Valdes-Scantling ya se había reportado previamente y se le sumó la llegada del receptor abierto Tyler Johnson y al linebacker Curtis Robinson.

¿Quienes son las nuevas contrataciones de los Cowboys?

Marquez Valdes-Scantling (WR)

Desde su entrada al futbol americano profesional en 2018, Valdes-Scantling ha registrado 219 recepciones para 3,686 yardas y 21 touchdowns. Estuvo en Green Bay de 2018 a 2021 antes de trasladarse a Kansas City entre 2022 y 2023. Posteriormente, tuvo breves etapas con los Buffalo Bills, New Orleans Saints y Seattle Seahawks.

Cuenta con dos victorias en el Super Bowl en su currículum profesional. Ambos trofeos Lombardi los consiguió con los Chiefs en 2023 y 2024 .

Valdes-Scantling participó en 10 partidos la campaña anterior, dividiendo su tiempo entre San Francisco y Pittsburgh. Logró capturar 14 pases para 120 yardas y una anotación.

Marquez Valdes-Scantling | AP

Tyler Johnson (WR)

Johnson llega tras pasar la temporada pasada con los New York Jets. Entró a la NFL en 2020 como una selección de quinta ronda de los Buccaneers. En su carrera ha jugado para Tampa Bay (donde ganó un anillo de Super Bowl), Houston Texans, LA Rams y los Jets.

Participó en 12 partidos (5 como titular) , acumulando 292 jugadas a la ofensiva. Registró 12 recepciones para 197 yardas y un touchdown .

Acumula 88 recepciones para 1,025 yardas y cinco touchdowns en su carrera profesional.

Brady y Tyler Johnson festejan una anotación | AP

Curtis Robinson (LB)

Robinson, de 27 años, cuenta con una trayectoria de cinco temporadas en la NFL. Es un jugador versátil que ha participado tanto en defensa (335 jugadas) como en equipos especiales (432 jugadas), sumando un total de 52 tacleadas y un pase defendido.

Ha disputado 29 partidos (3 como titular) vistiendo los uniformes de los Broncos y los 49ers .

La temporada pasada con San Francisco fue titular por primera vez en su carrera y registró un máximo personal de 248 jugadas en el campo.

Con estas incorporaciones, Dallas deja claro que su prioridad inmediata es añadir profundidad y experiencia de campeonato.