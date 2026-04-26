"No importa si eres latino": Andre Johnson lanza poderoso mensaje y se rinde ante la historia de Fernando Mendoza

La conexión entre talento, raíces y oportunidades volvió a quedar sobre la mesa con las palabras de Andre Johnson, quien no solo destacó el camino de Fernando Mendoza, sino que también dejó un mensaje contundente sobre la inclusión dentro del futbol americano, todo esto en el marco de su visita a Monterrey.

Una historia que "cierra el círculo"

Para Andre Johnson, lo de Fernando Mendoza tiene un valor especial. El exreceptor de la NFL con los Texans resaltó que el quarterback, originario de Miami, vivió una historia que parece escrita a la perfección.

Recordó la cercanía entre Mendoza, su padre y el coach Mario Cristobal desde la preparatoria, lo que hace aún más significativo su regreso a casa. Aunque reconoció que fue difícil verlo triunfar ante los Miami Hurricanes, no dudó en calificar su logro como algo "increíble", especialmente tras conquistar un campeonato nacional.

Fernando Mendoza, mariscal de campo de Raiders | AP

Además, subrayó el simbolismo de que Mendoza se convirtiera en la primera selección del draft en el mismo lugar donde él creció, reforzando esa sensación de historia completa.

La comunidad latina, sin etiquetas en el juego

Johnson también aprovechó para tocar un tema importante: la comunidad latina dentro del futbol americano profesional. Al haber crecido en un entorno con fuerte presencia latina, dejó claro que, desde su perspectiva, el origen no define al jugador.

Su postura fue directa: si tienes el nivel, puedes jugar. Para él, factores como la raza, el tamaño o el color de piel no tienen peso cuando se trata de rendimiento dentro del campo.

Fernando Mendoza, mariscal de campo de Raiders | AP

Presente con la afición en Monterrey

Andre Johnson formó parte del evento "She 's Next Texans Mexico", un torneo de futbol flag impulsado por los Houston Texans, donde estuvo presente para premiar a las ganadoras y convivir con los aficionados regiomontanos.

Su participación reforzó el vínculo del equipo texano con México, especialmente con Monterrey, una plaza clave para su crecimiento internacional y donde la respuesta de los fans volvió a ser protagonista.

Finalmente, Andre Johnson dejó ver su amor por el deporte con un mensaje incluyente. Se definió como un fan del juego que apoya a todos por igual, sin importar nombres o contextos.