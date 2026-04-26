¿Acabó la magia de Prime Time? Colorado termina el Draft sin ningún jugador seleccionado

Los Colorado Buffaloes tuvieron un Draft 2025 que superó sus propias expectativas, con cuatro jugadores de dicho programa seleccionados para la NFL, entre ellos Shedeur Sanders, mariscal de campo de los Cleveland Browns. Sin embargo, este 2026 la realidad fue distinta, ya que el equipo entrenado por Deion Sanders no logró llenar las expectativas de ninguna de las franquicias durante la lotería.

La era de 'Prime Time' en Colorado se convirtió en un fenómeno como en sus mejores etapas como jugador. El ahora conocido como 'Coach Prime' influyó en la personalidad de sus jugadores como pocos, además de que volvió a los Buffaloes en un programa contendiente dentro de la Big 12 de la NCAA.

Deion Sanders, entrenador en jefe de Colorado Buffaloes | AP

No hubo jugadores seleccionados, pero sí agentes libres no seleccionados

Pese a que en ninguna de las siete rondas ningún jugador de los Colorado Buffaloes interesó por completo, en la agencia libre de los no reclutados varios encontraron una nueva casa. Además, el mariscal de campo, Kaidon Salter, fue invitado por los Tennessee Titans a su campo de entrenamiento, en el que buscará llenarle el ojo a Robert Saleh y Brian Daboll.

Los jugadores que ya firmaron con un equipo son: Arden Walker (ala defensiva) con los Minnesota Vikings; Anquin Barnes (tackle defensivo) con los New York Giants; Preston Hodge (esquinero) con los Jacksonville Jaguars y Xavier Hill (guardia izquierdo) con los New York Jets.

Deion Sanders, entrenador en jefe de Colorado Buffaloes | AP

¿Cuándo inicia la temporada de NCAA?

Al ser una torneo largo y con una cantidad impresionante de programas, es casi imposible seguir por completo el futbol americano de la NCAA, sin embargo, hay varias fechas clave ya marcadas en el calendario.

El sábado 29 de agosto iniciarán las actividades dentro de la NCAA; mientras que los Colorado Buffaloes de Deion Sanders iniciarán su andar el jueves 3 de septiembre de 2026 ante Georgia Tech. El equipo del miembro del Salón de la Fama buscará derrotar a los Raiders de Georgia, quienes dominaron a placer la conferencia el año anterior.