Andrés Guardado y Vanessa Ponce de León presentan pick de los 49ers en el Draft

El tercer día del Draft de la NFL dejó un gran momento para los aficionados de los San Francisco 49ers y el futbol mexicano. Andrés Guardado, exjugador mexicano, presentó junto a la modelo, Vanessa Ponce de León, e Isaac Alarcón, jugador de futbol americano, presentaron el pick 139 de los gambusinos, desde el vestidor de la Selección Mexicana en el Estadio Azteca.

La reina de belleza fue la encargada de presentar, mientras que el canterano del Atlas dio el nombre de Ephesians Prysock, esquinero de Washington reclutado por el equipo de la bahía. El back defensivo fue elegido en la cuarta ronda, con el pick antes mencionado.

El Draft 2026, un problema con los Niners

Pese a que en el imaginario mexicano resultó un gran momento por la incursión de Andrés Guardado, el Draft de los San Francisco 49ers ha sido -por decir lo menos- desastroso. John Lynch y Kyle Shanahan hicieron varias elecciones cuestionadas, en especial la de Kaelon Black y De'Zhaun Stribling.

El receptor, procedente de los Rebeldes de Ole Miss, fue elegido en la segunda ronda y, pese a que varios medios aseguraron que los Niners querían un receptor, el oriundo de Hawaii no fue visto con buenos ojos. La elección de Kaelon Black, en la tercera ronda, también generó controversia.

De'Zhaun Stribling, jugador de los San Francisco 49ers | AP

¿Qué otros jugadores han seleccionado los San Francisco 49ers?

Además de los tres antes mencionados, los San Francisco 49ers han seleccionado también a Romello Height, ala defensiva; Gracen Halton, tackle defensivo; Jaden Dugger, linebacker; y Carver Willis, miembro de la línea ofensiva.

Pese a las selecciones defensivas, necesarias por las constantes lesiones y poca profundidad en la escuadra, el Draft no ha sido el mejor. John Lynch y Kyle Shanahan volvieron a estar en el ojo del huracán, y demostraron una vez más que no es una de sus áreas de expertis.