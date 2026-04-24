Draft 2026: los mejores 10 picks de la Primera Ronda de la selección de la NFL

La Primera Ronda del Draft 2026 de la NFL ya es historia y el 75 por ciento de los equipos pudieron reforzarse, algunos incluso en más de una ocasión. Sin embargo, hay unas elecciones que han destacados sobre las demás y aquí te las contamos.

Draft NFL 2026 | NFL.com

10- Jadarian Price a Seattle Seahawks

Pese a no ser el mejor corredor de este Draft, los Seattle Seahawks lograron reforzar una posición que se vio mermada con la salida de Kenneth Walker III, el MVP del pasado Super Bowl, a los Kansas City Chiefs.

Jadarian Price llega procedente de los 'Fighting Irish' de Notre Dame equipo que era comandado por el otro corredor Jeremiyiah Love a quien fue elegido con el tercer pick del Draft. Aun así, llega con 1692 yardas por tierra en su carrera colegial además de 21 anotaciones por la misma vía.

9- Omar Cooper Jr. a los Jets

Más allá de la importancia de darle un compañero a Garrett Wilson, la llegada de Omar Cooper Jr. a los Jets destaca este jueves debido a que fue la tercera selección en esta ronda del equipo. Nueva York tuvo la posibilidad de reforzarse de esta forma gracias a los intercambios de Sauce Gardner y Quinnen Williams quienes llegaron a Indianápolis y Dallas respectivamente.

El receptor, además de llegar como campeón nacional, registró 115 recepciones para 1,798 yardas y 22 anotaciones en tres años de carrera colegia. Ahora, buscará ayudar a Geno Smith a sumar victorias en la Gran Manzana.

Mansoor Delane se une a la defensiva de los Kansas City Chiefs | AP

Viendo al futuro. Parece que el tiempo de AJ Brown con los Eagles ya está por terminar y es por ello que los Eagles decidieron no sólo seleccionar a un nuevo receptor, sino que le dio dos selecciones de cuarta ronda a los Cowboys para poder seleccionar a Makai Lemon quien apunta a acompañar a Devonta Smith en la ofensiva del equipo.

El receptor de USC, ganador del Fred Biletnikoff Award, llega al equipo con comparaciones con Amon Ra St-Brown y Julian Edelman, es decir un receptor de poca estatura pero con buena habilidad para desmarcarse. En su etapa colegial sumó 137 recepciones para 2,008 yardas y 14 anotaciones.

Makai Lemon se unió a los Filadelfia Eagles | AP

7- Malachi Lawrence a los Dallas Cowboys

Como era de esperarse, los Vaqueros reforzaron considerablemente su defensiva en esta primera ronda. Aunque se espera que el resto del fin logren fichar a más jugadores defensivos, la llegada de Malachi Lawrence es un intento del equipo de poder llenar el vacío que dejó Micah Parsons.

Aunque el ala defensiva llega con ciertos cuestionamientos tras haberse sometido a una cirugía en ambos hombros, se espera que pueda ayudar a meter presión contra los mariscales rivales. Lawrence logró sumar 28.0 tacleadas para pérdida de yardas, 20.0 capturas, 5 pases defendidos y 3 balones sueltos.

6- Ty Simpson a los Ángeles Rams

Sólo dos mariscales de campo fueron elegidos en la primera ronda del Draft pese a que varios equipos tienen la urgencia de contratar a uno. Entre esos equipos no aparecían los Ángeles Rams, sin embargo, aún así se alistaron para el futuro con la llegada de Ty Simpson.

El QB de Alabama llega para ser el suplente del recién ganador del MVP, Matthew Stafford. Se espera que, quizá para el 2027 Simpson pueda tomar la estafeta del veterano y adueñarse del equipo.

5- Mansoor Delane a los Kansas City Chiefs

Los Chiefs estaban necesitados de un esquinero tras las bajas de Jaylen Watson, Joshua Williams, y claro Trent McDuffie. Ante esto, el equipo no sólo decidió elegir al esquinero Mansoor Delane, sino que se adelantó tres posiciones para poderlo elegir con el Pick 6 global.

El esquinero registró ocho intercepciones y 11 pases defendidos en 44 partidos disputados en su carrera colegial. Ahora buscarán ayudar a los Chiefs a regresar a la postemporada.

Mansoor Delane se une a la defensiva de los Kansas City Chiefs | AP

4- Arvell Reese a los Giants

Quizás el mejor defensor de toda esta generación llegó a los Giants. Reese es comparado con varias figuras entre ellas, Micah Parsons debido a a su velocidad excepcional, su capacidad para presionar al mariscal de campo y su versatilidad como linebacker y ala defensiva.

Ante esto, los Giants buscan que la baja de Dexter Lawrence no sea tan significativa uniendo a Reese con Brian Burns, Abdul Carter y Kayvon Thibodeaux, aunque este último quizás deje al equipo. Reese, en su carrera colegial, sumó 13 tacleadas para pérdida, siete capturas y 6 pases defendidos en sus 36 partidos.

3- Caleb Downs

Dallas Cowboys pudo reforzar su defensiva de manera considerable en este Draft. Además de Lawrence, los Vaqueros lograron contratar a Caleb Downs luego de subir una posición para elegirlo en el pick 11. Con esto, el equipo reforzó un área que estaba entre las peores los últimos años.

Downs registró 44 juegos en tres años de carrer colegial. En su tiempo con Alabama y sobre todo en Ohio State, tuvo 164 tacleadas por sí solo, además registró seis intercepciones, 12 pases defendidos y tres balones sueltos forzados siendo un arma en todos los sectores de la defensa.

2- Jeremiyah Love a los Arizona Cardinals

Pocas veces se ve a un corredor siendo seleccionado en los primeros cinco picks del Draft, de hecho desde 2018 cuando Saquon Barkley fue elegido por los Giants con la segunda selección no se veía a un RB yendo tan pronto. Ahora Jeremiyah Love llega a unos Cardinals con muchas carencias.

Pese a necesitar varias posiciones incluyendo un QB, los Cardinals seleccionaron a Love quien llega como un arma tanto por tierra como por aire. El exjugador de Notre Drame terminó su carrea con 3476 yardas totales y 42 anotaciones. Fue All American dos veces y se ganó el premio Doak Walker Award.

Fernando Mendoza en el Campeonato Nacional con Indiana | AP

1- Fernando Mendoza a los Raiders

El número uno no podría ser ninguno otro que la primera selección global, ganador del Trofeo Heisman y campeón nacional con Indiana, Fernando Mendoza. El mariscal de campo con ascendencia cubana se une ahora a los Raiders buscando cambiar el rumbo de la franquicia.