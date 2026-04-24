Larcamón quería dirigir otra Liguilla con Cruz Azul: "Merecíamos probar suerte"

Un día después de haber sido destituido como entrenador de Cruz Azul, Nicolás Larcamón, habló sobre su polémica salida. El estratega argentino reconoció que atravesaban un mal momento pero en términos generales su mandato había sido bueno.

El entrenador reveló que la noticia se le notificó el mismo día que fue cesado del equipo. Para Larcamón sólo queda respetar las decisiones de la directiva pese a que no opina de la misma manera.

"Ayer a la hora del mediodía, bueno, me junté con Iván y, bueno, me comunicó de la decisión por parte de la directiva, por parte de la presidencia. Bueno, nada, decisiones que no queda más que aceptar, que respetar más allá de lo que uno piensa y sienta", afirmó el entrenador

Larcamón en el banquillo del Estadio Banorte durante el América vs Cruz Azul | IMAGO7

Quería dirigir la Liguilla

El estratega también habló sobre el momento en el que fue despedido pues, su salida se dio cuando faltaba sólo un partido más de la temporada regular, el equipo ya tenía asegurado su boleto a la siguiente ronda y a sólo una semana de que iniciara la Liguilla.

Según reveló el argentino que, con el conjunto cementero ya teniendo su boleto Liguilla, el equipo peleando por terminar Top 3 en la clasificatoria y con la posibilidad de ser el mejor equipo del año futbolístico, se merecía dirigir al equipo en la Fase Final.

Nicolás Larcamón, en el Gigante de Acero | MEXSPORT

"Yo siento que éramos merecedores de probar nuestra suerte, de jugarnos nuestra suerte en la liguilla. Hace un año se viene haciendo un trabajo, que hoy un poco lo que es la tabla general, como el mejor equipo de la temporada, evidencia la consistencia del trabajo con mejores y peores momentos, como todos los equipos han tenido.

"Pero verdaderamente creo que a cuatro días de jugarnos la posibilidad de ser los mejores de la temporada, de ganar ese millón de dólares que había en juego y, sobre todo, como decía anteriormente, de probar nuestra suerte y de jugarnos nuestra suerte en la liguilla, siento que éramos merecedores y siento que el proceso venía necesitando ese momento decisivo para que aflore nuestra mejor versión", afirmó el estratega par a TUDN.

Nicolás Larcamón en su llegada al estadio de Querétaro | Imago7

El estratega lamentó no tener la oportunidad de intentar pelear por el título esta temporada. "Son horas difíciles por esa sensación de que estábamos tan cerca de probarnos nuevamente", añadió.