Cuatro equipos, dos boletos: ¿Qué necesitan Atlas, Tigres, León y Xolos para entrar a la Liguilla?

La Fase Regular del Clausura 2026 de la Liga MX está por finalizar y los últimos boletos para la Liguilla se repartirán. Por ahora, cinco clubes ya tienen su lugar asegurado, mientras que América está virtualmente clasificado.

Con ello, quedan solo dos cupos disponibles para cuatro equipos que siguen en la lucha. Atlas y Tigres son los que, por ahora, completan el Top 8, pero Xolos de Tijuana y León mantienen la esperanza de clasificar, aunque no tienen su destino en sus manos.

Atlas vs Tigres | MEXSPORT

América, virtualmente clasificado a Liguilla

Con la vital victoria ante la Fiera a media semana, las Águilas se acercaron más a la Fiesta Grande. El equipo de André Jardine llegó a 25 puntos, con una diferencia de cuatro goles a favor y tienen en sus manos su destino, aunque una serie de infortunios podría dejarlos fuera de Liguilla.

Si el conjunto de Coapa cae por diferencia de dos goles o más contra Atlas, y Tijuana vence a Chivas por la misma diferencia, y además Tigres gana ante Mazatlán, entonces América saldría del Top 8. Mientras que un empate le bastará a las Águilas para mantenerse sin preocupaciones.

América vs León | IMAGO7

¿Qué necesitan Atlas, Tigres, León y Tijuana para clasificar?

TIGRES

Los de la UANL son los primeros, de los clubes involucrados en la lucha por un boleto a Liguilla, en salir a escena. Recibirán a Mazatlán el sábado 25 de abril a las 17:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Universitario.

Si gana: Clasificará, a menos que Tijuana dé la sorpresa y derrote a Chivas por más de cinco goles.

Si empata: Necesitará que León y Tijuana no ganen, o bien que uno de los dos deje ir puntos y que Atlas pierda.

Si pierde: Necesitará que León y Tijuana también pierdan.

LEÓN

La Fiera saldrá a escena después de Tigres, por lo que tendrá un panorama más claro de lo que necesita. Los Esmeraldas visitarán a Toluca en el Estadio Nemesio Diez el mismo sábado a las 19:00 horas.

Si gana: Necesitará que de Tigres, Tijuana y Atlas, al menos dos de los tres, no se queden con la victoria.

Si empata: Necesitará que Tigres y Tijuana pierdan.

Si pierde: Quedará eliminado.

León vs América | MEXSPORT

TIJUANA

La Jauría saldrá a escena en casi el mismo horario que León, cuando visite a Chivas en el Estadio Akron a las 19:07 horas. Al igual que la Fiera, llegará a su partido ya con la certeza de qué necesita para superar a Tigres.

Si gana: Clasificará si Tigres no suma de a tres o bien si Atlas empata.

Si empata: Necesitará que Atlas pierda, o bien, clasificará si Tigres pierde.

Si pierde: Quedará eliminado.

Atlas vs Tigres | MEXSPORT

ATLAS

Los rojinegros será el último de los equipos que buscan un boleto en salir a escena. Visitarán a América el sábado 25 en el Estadio Banorte a 21:00 horas, por lo que ya conocerá los demás resultados y lo que necesita para avanzar.