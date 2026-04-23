¿Dice adiós? Ángel Correa objeto de deseo de River Plate para el mercado de fichajes

A solo unos meses de que las ligas terminen y tomen un parón por la Copa del Mundo 2026, los planteles y directivas comienzan a pensar el armar el equipo más competitivo posible, caso del River Plate, equipo que busca cumplir con los mejores jugadores a disposición de Eduardo Coudet, uno de ellos, Ángel Correa.

Eduardo Coudet ya busca un nuevo refuerzo como entrenador de River Plate | AP

Correa ¿realidad o sueño?

El actual jugador del Tigres es uno de los mejores jugadores de la Liga MX, pero no solo eso, sino que también es uno de los mejores pagados del campeonato, situación que podría detener las aspiraciones del Millonario para poder hacerse de los servicios del argentino.

Con información de Juan Patricio Balbi, cronista de ESPN, River Plate iría por tres cartas fuertes para el regreso del torneo en 2026, destacando a los campeones del mundo: Correa de Tigres y Nicolás Otamendi de Benfica, además de Gio Simeone del Torino.

Coudet fue presentado esta semana con River Plate | AP

Con 31 años y como hincha de Rosario Central, Correo es el principal candidato de River, sin embargo, la diferencia salarial que recibe en la 'U' de Nuevo Léon con lo que puede ofrecer River tiene un ‘hueco’ importante, por lo que la negociación tendría que encontrar una parte media.

Según Patricio Baldi, River ya dio pauta a las charlas con el entorno de Correa, pero sería aún muy pronto saber qué camino podría tomar, solo que es una realidad que River buscará los servicios del ex Atlético de Madrid, con todo y el salario en su contra.

Juan Brunetta salió a la defensa de Ángel Correa | MEXSPORT

Correa ‘blindado’ en Tigres

Aunque los acercamiento del equipo del Millonario podrían llegara a tener un avance durante el verano, la realidad es que Tigres tiene a Correa como uno de sus principales futbolistas dentro de la plantilla, además de ser de los que goza de mayor sueldo, por lo que una salida a argentina marcha casi imposible.

Finalmente, con el torneo mexicano aún por jugar su última jornada, Correa y Tigres se juegan la vida en la fecha 17 del Clausura 2026, donde los felinos tendrán que conseguir los tres puntos desde casa. esto cuando reciban a los Cañoneros de Mazatlán, en su último partido en Liga MX.