Luisito Rey confirma que fue diagnosticado con cáncer: así enfrentó la noticia

El youtuber mexicano Luisito Rey sorprendió a sus seguidores al revelar que fue diagnosticado con cáncer y que ya logró superarlo, tras varios meses de tratamiento y reflexión personal.

A través de un video en su canal de YouTube titulado “Superé el cáncer”, el creador de contenido compartió detalles sobre su estado de salud, el procedimiento médico al que fue sometido y el impacto emocional que vivió durante este proceso.

El youtuber mexicano Luisito Rey sorprendió a sus seguidores al revelar que fue diagnosticado con cáncer. / YT: @luisitorey

¿Qué tipo de cáncer tuvo Luisito Rey?

De acuerdo con su testimonio, el influencer fue diagnosticado con un carcinoma en el dedo índice de la mano derecha, un tipo de cáncer que se origina en células de la piel.

El propio Luisito explicó que, aunque esa zona ya fue tratada, el dedo índice de la mano izquierda continúa en estudio médico, por lo que sigue bajo observación.

Para atender la enfermedad, tuvo que someterse a una cirugía: “Me quitaron la uña y me hicieron un injerto de piel”, explicó sobre el procedimiento al que fue sometido.

El youtuber compartió que le retiraron una uña para frenar el avance del carcinoma. / YT: @luisitorey

El papel del miedo en su proceso

Más allá del tratamiento físico, Luisito Rey habló abiertamente del impacto emocional que enfrentó durante esta etapa.

El youtuber reconoció que tardó en actuar debido al temor que sentía ante la enfermedad: “Mi fracaso fue tener miedo y no actuar”, expresó en su video.

También señaló que este proceso lo llevó a detener su ritmo de vida y replantear su situación personal: “Me callé, me pausé y postergué muchas cosas”, dijo al recordar ese periodo.

Las señales y hábitos que marcaron su diagnóstico

Luisito Rey relató que antes del diagnóstico tenía hábitos derivados de la ansiedad, como morderse las uñas, lo que le provocaba pequeñas heridas.

Según explicó, estas lesiones se complicaron con infecciones, lo que eventualmente lo llevó a buscar atención médica y detectar el carcinoma.

Aunque no estableció una causa directa, sí lo describió como parte del contexto que vivió antes de recibir el diagnóstico.

Luisito Rey relató que antes del diagnóstico tenía hábitos derivados de la ansiedad. / IG @luisitoreyfotos

¿Qué es un carcinoma y qué tan grave es?

El carcinoma es uno de los tipos de cáncer más comunes, ya que se origina en células epiteliales presentes en la piel y órganos del cuerpo.

Su diagnóstico se confirma mediante estudios como biopsias, y cuando se detecta a tiempo, el tratamiento puede centrarse en la extirpación quirúrgica, como ocurrió en este caso.