Tirador de Teotihuacán: excompañeros revelan que era solitario y veía la vida “injusta”

El caso del tirador en Teotihuacán sigue revelando nuevos detalles. Ahora, excompañeros de escuela del agresor señalaron que se trataba de una persona solitaria, aislada y con una percepción negativa de la vida.

De acuerdo con información publicada por Excélsior, un excompañero identificado como Luis relató que convivió con Julio César Jasso, autor del ataque, durante su etapa en la preparatoria en Acapulco, Guerrero.

El ataque ocurrió en la Pirámide de la Luna, en Teotihuacán, el pasado 20 de abril./ RS

Así describen excompañeros al tirador de Teotihuacán

Según el testimonio, el agresor solía expresar que “la vida era injusta”, además de mostrarse como alguien retraído y poco sociable.

El excompañero explicó que, aunque llegaron a tener cierta cercanía, el joven abandonó la escuela tras un tiempo, sin mantener contacto posterior.

Estas características coinciden con otros testimonios recabados tras el ataque, donde también ha sido descrito como una persona callada y reservada, que tendía al aislamiento.

Excompañeros del agresor lo describieron como una persona solitaria y con una visión negativa de la vida./ X: @c4jimenez

¿Qué se sabe del ataque en Teotihuacán?

El tiroteo ocurrió el 20 de abril de 2026 en la zona arqueológica de Teotihuacán, donde el agresor disparó contra turistas desde la Pirámide de la Luna.

El ataque dejó un saldo de dos personas muertas (incluido el propio agresor) y al menos 13 heridos, entre ellos visitantes de distintas nacionalidades.

Tras los hechos, el tirador se quitó la vida cuando fue confrontado por fuerzas de seguridad.

El caso generó impacto nacional tras el ataque a turistas en la zona arqueológica./ RS

Perfil del agresor: un “lobo solitario”

Investigaciones preliminares señalan que el atacante actuó solo y planeó el atentado con anticipación, además de presentar posibles problemas psicológicos.