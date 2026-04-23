Exjugador argentino de Bravos explota contra Ciudad Juárez: "veías un tanque de guerra como si nada"

El delantero Tomás Molina, hoy en las filas de Argentinos Juniors, compartió detalles sobre la etapa más compleja de su trayectoria profesional: su breve paso por el FC Juárez de la Liga MX durante el Clausura 2023. En una entrevista con el medio argentino TyC Sports, el futbolista describió un entorno de inseguridad que marcó su estancia en la ciudad fronteriza.

Molina, originario de Pilar y con formación en Huracán, confesó que desde su llegada a México sintió que algo no estaba bien. "Juárez es una de las dos ciudades más peligrosas de México, junto con Sinaloa. Recuerdo que al llegar fue complicado. Mi firma se demoró unos días y yo pensaba: 'esto es una señal, Dios me está diciendo que no es por acá'", relató el atacante.

Tomás Molina, exjugador de Juárez | MEXSPORT

"Pasaban cosas raras"

El delantero profundizó en cómo la inseguridad afectaba la vida diaria en la ciudad. Describió escenas que le resultaron impactantes y que condicionaron su rutina fuera de las canchas.

"Pasaban cosas raras, como estar en la calle y ver pasar, por así decirlo, un tanque de guerra con un tipo arriba con una ametralladora, como si fuese algo normal. Hubo tiroteos en centros comerciales", detalló Molina.

Las advertencias fueron inmediatas. "Al llegar me dijeron que no saliera a comer por la noche, que no fuera a bailar. Incluso hubo un momento con toque de queda, no podíamos salir", añadió en la entrevista televisiva.

Tomás Molina, exjugador de Juárez | MEXSPORT

Breve paso por el futbol mexicano

La estancia de Tomás Molina con los Bravos de Juárez se limitó al Torneo Clausura 2023. Durante ese semestre, disputó 13 partidos y consiguió anotar cuatro goles, marcando contra rivales como Chivas, Mazatlán, Santos Laguna y Necaxa. Al finalizar el torneo, regresó a su país para unirse a Talleres de Córdoba.

Antes de su llegada a México, Molina había tenido su primera experiencia internacional en 2022 con la Liga Deportiva Universitaria de Quito, en Ecuador. Su carrera comenzó en Huracán y continuó en varios clubes del ascenso argentino como Almirante Brown, Brown de Adrogué y Ferro Carril Oeste. Tras su paso por Juárez y Talleres, jugó en Central Córdoba (SdE) antes de fichar por Argentinos Juniors en 2024, donde actualmente es una figura importante en el ataque.