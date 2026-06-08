Robin Van Persie dice adió al Feyenoord tras seis meses

El Feyenoord sorprendió en el cierre de la temporada 2025-2026 no por sus resultados en la cancha, sino por las decisiones internas que han comenzado a salir a la luz. A pesar de firmar una campaña sólida que lo llevó al subcampeonato de la Eredivisie, el entorno del club neerlandés no atraviesa su mejor momento.

El conjunto de Róterdam finalizó en la segunda posición de la liga local, únicamente por detrás del PSV, aunque la diferencia entre ambos fue considerable, alcanzando los 19 puntos. Esta brecha reflejó cierta distancia competitiva, pero no opacó del todo el rendimiento general del equipo.

Robin van Persie, próximo entrenador del Feyenoord | X: @scHeerenveen

Resultados positivos, pero con dudas internas

El subcampeonato le permitió al Feyenoord asegurar su lugar directo en la fase de grupos de la próxima edición de la UEFA Champions League, uno de los principales objetivos deportivos de la institución. Este logro, en cualquier contexto, suele ser considerado como un éxito.

Sin embargo, los resultados en el terreno de juego no han sido suficientes para garantizar estabilidad dentro del club. A pesar de cumplir con metas importantes, el proyecto deportivo parece haber comenzado a fracturarse desde el interior.

Diversos reportes de medios en los Países Bajos señalan que la relación entre el entrenador Robin Van Persie y la directiva no atraviesa un buen momento. La falta de sintonía entre ambas partes habría generado tensiones que hoy condicionan el futuro del equipo.

Robin van Persie será nuevo entrenador del Feyenoord | X: @scHeerenveen

¿Por qué hay tensión en Feyenoord pese a su buena temporada?

Uno de los factores que habría influido en este desgaste es la ausencia de títulos durante la gestión del estratega. Aunque el equipo fue competitivo, no logró coronar la temporada con algún campeonato, situación que habría pesado en la evaluación interna.

A esto se suma la percepción de que, pese a los buenos números, el proyecto no terminó de consolidarse en términos de identidad y resultados contundentes frente a sus principales rivales, especialmente el campeón de liga.

Feyenoord quedó eliminado | @Feyenoord

El panorama deja al Feyenoord en una posición incómoda: con un boleto asegurado a la Champions League, pero con dudas claras sobre la continuidad de su actual cuerpo técnico. La institución deberá tomar decisiones clave en las próximas semanas.

Mientras tanto, el equipo se prepara para afrontar un nuevo reto en el máximo torneo de clubes en Europa, en medio de un ambiente que contrasta entre el éxito deportivo y la incertidumbre institucional.