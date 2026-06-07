Tshabalala repite dosis a México, en Pachuca, y desata euforia con baile en Juego de Leyendas
México y Sudáfrica revivieron el juego de 2010 en este 2026 ahora con el Juego de Leyendas en donde el Tri se impuso con un categórico 5-2; sin embargo, la goleada no impidió que Siphiwe Tshabalala repitiera dosis a los mexicanos.
El exjugador apareció, cuando la goleada estaba firmada, desde el manchón penal para definir y anotar el descuento destacando su famoso baile; pero, en esta ocasión en el Estadio Hidalgo, y al final también mostró los pasitos de ese bailecito.
Cabe mencionar, que Tshabalala fue el jugador que le anotó a México en el Mundial para adelantar a los africanos con un potente remate que dejó sin posibilidades al Conejo Pérez para desatar la euforia y el baile famosos de los ‘Bafana Bafana’.
¿Cómo fue el partido?
El Tri apareció con el primer aviso, apenas en el minuto 3, por conducto de Juan Carlos Cacho; tan solo minutos después Luis Ángel Landín llegaría con otra acción de peligro; finalmente, El Burrito Hernández llegaría para exigir al arquero quien rechazaba y en el contrarremate Óscar Murillo empujaba el primero.
Tshabalala buscaba emparejar al minuto 10 pero solo quedaba en un intento; sin embargo, cuando se esfumaba la primera parte en un madruguete de los mexicanos tras una falta llegaría el segundo obra de Luis Ángel Landín.
Para la segunda parte, Pablo Barrera decía presente y ponía el tercero en el 59’ y en cuestión de minutos el exjugador de Pumas nuevamente hacía acto para poner su doblete y el cuarto tanto de la tarde en el Hidalgo.
Luis Ángel Landín no se quedaba atrás y hacía el suyo para poner el 5-0, esto estaba más que cocinando; pero, llegaría la reacción de la visita con Tshabalala que descontaba desde los once pasos y al final llegaría uno más para los africanos para el 5-2 definitivo.
El nuevo episodio en el Mundial 2026
Mientras tanto, la Selección Mexicana, dirigida por Javier Aguirre, se medirá a Sudáfrica reviviendo el juego inaugural de hace alrededor de 16 años en donde terminó empatado a un tanto, ahora desde el Estadio Ciudad de México.