Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Tshabalala repite dosis a México, en Pachuca, y desata euforia con baile en Juego de Leyendas

Tshabalala ante México en Pachuca l CAPTURA
Ramiro Pérez Vásquez 16:37 - 07 junio 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
Sudáfrica cayó ante la Selección Mexicana; pero, no impidió para que Siphiwe volviera anotar como en 2010

México y Sudáfrica revivieron el juego de 2010 en este 2026 ahora con el Juego de Leyendas en donde el Tri se impuso con un categórico 5-2; sin embargo, la goleada no impidió que Siphiwe Tshabalala repitiera dosis a los mexicanos.

El exjugador apareció, cuando la goleada estaba firmada, desde el manchón penal para definir y anotar el descuento destacando su famoso baile; pero, en esta ocasión en el Estadio Hidalgo, y al final también mostró los pasitos de ese bailecito.

Cabe mencionar, que Tshabalala fue el jugador que le anotó a México en el Mundial para adelantar a los africanos con un potente remate que dejó sin posibilidades al Conejo Pérez para desatar la euforia y el baile famosos de los ‘Bafana Bafana’.

El penal de Tshabalala en Pachuca l CAPTURA

¿Cómo fue el partido?

El Tri apareció con el primer aviso, apenas en el minuto 3, por conducto de Juan Carlos Cacho; tan solo minutos después Luis Ángel Landín llegaría con otra acción de peligro; finalmente, El Burrito Hernández llegaría para exigir al arquero quien rechazaba y en el contrarremate Óscar Murillo empujaba el primero.

Tshabalala buscaba emparejar al minuto 10 pero solo quedaba en un intento; sin embargo, cuando se esfumaba la primera parte en un madruguete de los mexicanos tras una falta llegaría el segundo obra de Luis Ángel Landín.

Juego de Leyenda entre México y Sudáfrica l CAPTURA

Para la segunda parte, Pablo Barrera decía presente y ponía el tercero en el 59’ y en cuestión de minutos el exjugador de Pumas nuevamente hacía acto para poner su doblete y el cuarto tanto de la tarde en el Hidalgo.

Luis Ángel Landín no se quedaba atrás y hacía el suyo para poner el 5-0, esto estaba más que cocinando; pero, llegaría la reacción de la visita con Tshabalala que descontaba desde los once pasos y al final llegaría uno más para los africanos para el 5-2 definitivo. 

México golea a Sudáfrica en Pachuca l CAPTURA

El nuevo episodio en el Mundial 2026

Mientras tanto, la Selección Mexicana, dirigida por Javier Aguirre, se medirá a Sudáfrica reviviendo el juego inaugural de hace alrededor de 16 años en donde terminó empatado a un tanto, ahora desde el Estadio Ciudad de México.

Lo Último
18:44 Mano Menezes: "Queremos soñar con estar en el Mundial de 2030"
18:29 SIM extranjera no te salvará del registro; estas son las consecuencias que advierte la CRT
18:28 Así fue el cálido recibimiento de Tijuana a la Selección de Irán
18:16 El destino se define en el debut: Kim Seung-gyu ve el primer partido ante Chequia como la clave para Corea del Sur
18:14 Robin Van Persie dice adió al Feyenoord tras seis meses
18:03 Atlas asegura la continuidad de Diego Cocca y prepara su proyecto para el Apertura 2026
17:56 “Nos queda mucha historia”: Florentino Pérez gana elecciones y lanza mensaje al Real Madrid
17:51 Doctor de Dinamarca revela qué pasó con Christian Eriksen tras desplomarse en pleno partido
17:50 Hoy No Circula lunes 8 de junio de 2026 en CDMX y Edomex qué autos descansan
17:46 Fernando Hernández arbitrará el amistoso España vs Perú en Puebla rumbo al Mundial 2026