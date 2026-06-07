Tshabalala repite dosis a México, en Pachuca, y desata euforia con baile en Juego de Leyendas

México y Sudáfrica revivieron el juego de 2010 en este 2026 ahora con el Juego de Leyendas en donde el Tri se impuso con un categórico 5-2; sin embargo, la goleada no impidió que Siphiwe Tshabalala repitiera dosis a los mexicanos.

El exjugador apareció, cuando la goleada estaba firmada, desde el manchón penal para definir y anotar el descuento destacando su famoso baile; pero, en esta ocasión en el Estadio Hidalgo, y al final también mostró los pasitos de ese bailecito.

Cabe mencionar, que Tshabalala fue el jugador que le anotó a México en el Mundial para adelantar a los africanos con un potente remate que dejó sin posibilidades al Conejo Pérez para desatar la euforia y el baile famosos de los ‘Bafana Bafana’.

El penal de Tshabalala en Pachuca l CAPTURA

¿Cómo fue el partido?

El Tri apareció con el primer aviso, apenas en el minuto 3, por conducto de Juan Carlos Cacho; tan solo minutos después Luis Ángel Landín llegaría con otra acción de peligro; finalmente, El Burrito Hernández llegaría para exigir al arquero quien rechazaba y en el contrarremate Óscar Murillo empujaba el primero.

Tshabalala buscaba emparejar al minuto 10 pero solo quedaba en un intento; sin embargo, cuando se esfumaba la primera parte en un madruguete de los mexicanos tras una falta llegaría el segundo obra de Luis Ángel Landín.

Juego de Leyenda entre México y Sudáfrica l CAPTURA

Para la segunda parte, Pablo Barrera decía presente y ponía el tercero en el 59’ y en cuestión de minutos el exjugador de Pumas nuevamente hacía acto para poner su doblete y el cuarto tanto de la tarde en el Hidalgo.

Luis Ángel Landín no se quedaba atrás y hacía el suyo para poner el 5-0, esto estaba más que cocinando; pero, llegaría la reacción de la visita con Tshabalala que descontaba desde los once pasos y al final llegaría uno más para los africanos para el 5-2 definitivo.

México golea a Sudáfrica en Pachuca l CAPTURA

El nuevo episodio en el Mundial 2026