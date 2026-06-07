Grupo A del Mundial 2026: calendario, selecciones, figuras y todo lo que debes saber

El Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026 será el encargado de abrir el torneo más grande en la historia del futbol. México, uno de los tres países anfitriones, tendrá el privilegio de disputar el partido inaugural frente a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, mientras que Corea del Sur y Chequia completan un sector que promete una intensa pelea por los boletos.

La expansión del Mundial a 48 selecciones convierte cada partido en una oportunidad clave para sumar puntos y asegurar un lugar entre los equipos que avanzarán a la siguiente ronda.

Aunque México parte como favorito por su condición de local, ninguno de sus rivales llega como un simple participante.

Brian Gutiérrez con la Selección Mexicana | IMAGO 7

Un grupo con distintos estilos de juego

El sector A está conformado por representantes de cuatro confederaciones distintas, lo que garantiza estilos de juego variados y enfrentamientos poco habituales en la historia de los Mundiales.

México disputará su decimoctava Copa del Mundo y buscará aprovechar el apoyo de su afición para superar la fase de grupos.

Por su parte, Corea del Sur llega como una de las selecciones asiáticas más constantes en torneos mundialistas, mientras que Chequia representa la solidez europea. Sudáfrica, en tanto, regresa a la máxima competición tras una larga ausencia y buscará dar la sorpresa.

Entrenamiento Corea del Sur en Verde Valle | MEXSPORT

Calendario del Grupo A

11 de junio México vs Sudáfrica 13:00 Estadio Azteca

11 de junio Corea del Sur vs Chequia 20:00 Estadio Guadalajara

18 de junio Chequia vs Sudáfrica 10:00 Atlanta Stadium

18 de junio México vs Corea del Sur 19:00 Estadio Guadalajara

24 de junio Sudáfrica vs Corea del Sur 19:00 Estadio Monterrey

24 de junio Chequia vs México 19:00 Estadio Azteca

¿Quiénes son las figuras a seguir?

México depositará gran parte de sus aspiraciones en futbolistas como Santiago Giménez, Edson Álvarez y el joven Gilberto Mora, una de las grandes promesas del futbol mexicano.

Corea del Sur cuenta con una generación encabezada por Son Heung-min, acompañado por jugadores de talla internacional como Kim Min-jae y Lee Kang-in.

Selección de Sudáfrica con aficionado | CAPTURA DE PANTALLA

En Sudáfrica destaca la experiencia del equipo dirigido por Hugo Broos, mientras que Chequia buscará apoyarse en la disciplina táctica y la tradición competitiva que caracteriza a las selecciones europeas.